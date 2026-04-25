Rescaten en helicòpter un excursionista ferit al Coll de la Bauma, a Gisclareny
L’avís als bombers s’ha donat a 3/4 de 4 de la tarda
Un home ha resultat ferit aquest dissabte a la tarda mentre feia una ruta amb un grup de trekking del Coll de la Bauma al Comabona, a Gisclareny. L'excursionista tenia mal al turmell i no podria seguir la ruta a peu amb els seus companys.
Els serveis d'emergència han rebut l’avís a 3/4 de 4 de la tarda i fins al lloc dels fets hi han anat els bombers i el SEM. El ferit estava en una zona on no s’hi pot accedir amb ambulància, per això s’ha activat un helicòpter del GRAE i el ferit lleu s’ha traslladat fins a Bagà, on l’esperava una ambulància.
