Firhàbitat 2026

Marta Loza, gerent del Gremi Fusta i Moble: «La fusta és un món enorme»

L'organisme aprofundeix sobre l'abast del sector en un estand amb una mostra de diferents oficis entre els agremiats

Marta Loza és la gerent del Gremi Fusta i Moble / Dani Casas

Marta Loza és la gerent del Gremi Fusta i Moble / Dani Casas

Lídia López

Lídia López

Avià

La bioconstrucció ha trobat en la fusta un dels socis principals, i més a la zona del Berguedà, on hi ha un important teixit productiu. Aquesta activitat té un ampli espai d'exposició a Firhàbitat, però també hi ha marge per demostrar altres sortides, productes i resultats del treball d'aquest material. Ho fan, per exemple, des del Gremi Fusta i Moble, que han desplegat en aquesta edició de la mostra un racó on observar, i fins i tot provar, les possibilitats d'aquesta matèria.

«Tenim un espai on, sobretot, estem exposant una mostra de què són els artesans», afirmava la gerent del gremi, Marta Loza, detallant que «hem portat diferents agremiats que es dediquen als acabats, perquè la fusta es pot utilitzar en la construcció, però nosaltres ens hem enfocat al treball per a la recuperació i la transformació».

D'aquesta manera, els visitants que ho desitgessin, tenen a l'abast algunes activitats manuals per introduir-se al sector. Ho poden fer, per exemple, en un racó dedicat a la reparació de mobiliari, mostrant les eines i recursos a disposició per, per exemple, poder recuperar una cadira. Amb un caràcter més artístic, un altre dels punts de demostració estaven reservats a la marqueteria, que es podia comparar amb altres peces elaborades a partir de gravats amb làser. I pels més menuts, hi havia una crida acolorida a partir de pintures biodegradables i petites peces de fusta per decorar, a més de la tasca en primera persona d'un torner que produïa al moment peces com clauers i baldufes.

Més enllà d'aquesta mostra viva del sector, el gremi ofereix enguany informació sobre intumescents, s'ha fet càrrec d'alguns tallers de fusta constructiva i comparteix l'oferta formativa, tenint en compte que «tenim problemes de relleu».

Amb tot, serà el quart any dels sis de vida que té Firhàbitat que el gremi té participació, en el qual tenen per finalitat demostrar que «la fusta és un món enorme, que comença per la silvicultura i té molts àmbits de treball», a la vegada que «és un element essencial per a la sostenibilitat, perquè capta i encapsula el C02 i, a més, té moltes vides perquè és fàcil de recuperar». Per tot plegat, Loza reivindica que «la fusta no pot faltar en aquesta fira».

