Firhàbitat 2026
Avià s'acomiada de la sisena edició de Firhàbitat amb una prova de foc
L'organització calcula que han passat per la zona d'expositors més de 2.000 visitants provinents principalment del Berguedà i la Catalunya Central, però també s'han registrat assistents d'arreu de Catalunya, l'Estat i altres països europeus
Redacció
Firhàbitat ha tancat avui les portes a Avià. Després de tres jornades intenses, la mostra s'ha confirmat com la fira de referència de la bioconstrucció i l'eficiència energètica al país. Amb una xifra de més de 2.000 visitants, la fira ha superat les expectatives inicials i ha omplert el recinte amb 70 expositors que han ofert una visió integral del sector. Però també hi ha hagut espai per tractar qüestions d'interès general i servir propostes lúdiques.
El president de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB), Josep Maria Serarols, ha valorat l'èxit de l’edició destacant que la bioconstrucció ja no és un nínxol, sinó una realitat que l'empresariat lidera amb fermesa. Així mateix, des de l'Ajuntament d'Avià, l'alcaldessa, Patrocini Canal, s'ha mostrat satisfeta que el municipi es converteixi per sisè any consecutiu en l'epicentre de la bioconstrucció, així com la bona resposta dels veïns i veïnes del municipi.
L'esdeveniment ha destacat pel seu caràcter dinàmic entre el públic jove. Un total de 240 alumnes dels instituts de Berga han participat en el Firhàbitat Escape, un gran escape room sobre eficiència energètica. També hi han passat alumnes de l'Escola Santa Maria d’Avià i d'instituts amb formació especialitzada en construcció com el Provençana. Així mateix, durant el cap de setmana, les famílies han gaudit dels tallers infantils de construcció amb elements naturals per fomentar la consciència ambiental des de ben petits.
El certamen ha desplegat el III Congrés Firhàbitat, centrat en la qüestió de la rehabilitació i la normativa vigent al respecte. Ara bé, més enllà de ser una fira tècnica, Firhàbitat ha esdevingut un espai de debat social, tractant temes d'alt interès en l'actualitat com les cooperatives d'habitatge, l'arquitectura tradicional o la salut a la llar. A més, com a tancament de luxe, aquest diumenge al migdia ha tingut lloc l'exhibició de la prova de resistència al foc. Amb la col·laboració del Parc de Bombers de Berga i el Gremi Fusta i Moble, la demostració ha servit per reafirmar la seguretat i robustesa dels materials naturals com a alternativa real als mètodes convencionals.
Modernització i dades de futur
Aquesta edició ha marcat un salt endavant en la gestió amb el nou sistema de registre obligatori i l'estrena de l'APP oficial. Segons les primeres dades recollides i facilitades per part de l'organització, la majoria dels visitants provenen del Berguedà i de la Catalunya central, tot i que també s'han registrat visitants de l'àrea metropolitana, de la província de Girona i de Tarragona. A més, s'ha rebut la visita de persones interessades de diversos punts del territori espanyol, com Astúries, el País Valencià o Canàries. També han passat per Firhàbitat professionals i visitants de França, Itàlia, Anglaterra i Alemanya.
