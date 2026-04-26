Cultura catalana
Casserres s'omple de tradició en una concorreguda Trobada de Caramelles
La cita ha comptat amb 16 corals arribades de nou comarques diferents, amb un bullici complementat amb la Fira de Primavera i la reunió de vehicles clàssics
Casserres s'ha traslladat momentàniament a la Pasqua aquest diumenge. Les set vetes, la faixa, els cascavells, les faldilles florades i les barretines s'han tornat a veure pels carrers del poble, així com les cistelles amb les cintes i els mocadors distintius de cada coral. La Trobada de Caramelles de Casserres ha celebrat la seva 45a edició omplint el poble de tradició, cultura i música, en una matinal molt lluïda pel bon temps i els complements de la Fira de Primavera i la Trobada de Cotxes Clàssics. Una oferta variada que ha permès convertir el nucli casserrenc un punt de molt bullici.
En aquesta edició d'aniversari, la participació ha estat un dels millors regals del certamen. Un total de 16 colles, arribades de nou comarques catalanes, s'han sumat a la festa caramellaire, que també ha cridat l'atenció de set agrupacions que s'hi han apropat per primera vegada. És el cas de la Societat Coral El Raïm, de Sant Cugat Sesgarrigues, que ha assistit a la trobada amb 25 cantaires i acompanyants fins a superar la trentena de persones vingudes al cor del Berguedà. «Ens van convidar l'any passat, però ens va coincidir amb una trobada a Castell d'Aro. Aquest any, ho vam proposar a la colla i ens hem animat a venir», ha apuntat Josep Romeu, membre del grup de l'Alt Penedès, qui ha aplaudit el format assenyalant que «ens hem sentit molt ben acollits». També ha destacat del grup amfitrió, la Coral Sant Bartomeu de Casserres, el planter de les formacions infantil i juvenil, pel fet que «costa arrencar el jovent», malgrat que hi hagi diferents exemples d'èxit de relleu generacional que els fan ser optimistes sobre el futur de les caramelles.
També han tingut bones paraules sobre la jornada des de la Federació Catalana d'Entitats Corals i des de l'Ajuntament de Casserres. El batlle del poble, Eduard Subirana, ha reivindicat que «a Casserres tenim molts llocs macos, però el més ben parit que tenim és la gent, que pica pedra i tira endavant coses genials».
De fet, l'exemple d'aquesta empenta casserrenca i l'impuls per fer possible diferents iniciatives exposat per l'alcalde es podia evidenciar a escassos metres. I és que, en paral·lel a la Trobada de Caramelles, s'han impulsat dues activitats més que contribueixen a fer d'aquesta jornada de primavera un imperdible de l'agenda berguedana. A la plaça de Santa Maria, una vintena de parades d'artesania, productes gastronòmics i complements diversos delectaven els passejants curiosos en el marc de la Fira de Primavera. Això sí, els paradistes coincidien a evidenciar que es mira molt, però no es compra tant. I, al llarg del passeig Bisbe Comellas, una nombrosa i variada exposició de vehicles clàssics lluïen en una concentració consolidada entre el col·lectiu apassionat d'aquests cotxes tan distintius.
Tot plegat, ha brindat una jornada caramellaire pel record, amb una satisfacció recalcada per part de l'organització, que ha celebrat l'acollida, una vegada més, d'una nombrosa xifra de colles. «És el dia més cultural que tenim a Casserres», ha expressat el president la Coral Sant Bartomeu de Casserres, Enric Genescà.
