Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordi 2026Més venuts de Sant JordiPart a la C-16Atropellament a AviàNou CongostLamine YamalConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella

La policia arresta el sospitós i recupera el ganivet amb el qual s'hauria perpetrat l'atac al mateix lloc dels fets

Les llums d’un cotxe dels Mossos d’Esquadra / ACN

Gironella

Els Mossos d'Esquadra van detenir la tarda de divendres a Gironella un home que presumptament en va apunyalar un altre reiteradament. La policia va arrestar el sospitós, que encara no ha passat a disposició del jutjat de guàrdia, just després que es produís l'atac.

Els fets es van desenvolupar a Cal Ramons, una zona residencial de Gironella. Allà es va desplaçar personal del CAP del municipi quan van rebre l'avís per l'emergència. El van atendre en primera instància, abans que hi arribés el SEM i traslladés en ambulància a l'Hospital de Berga.

La víctima, que tenia diverses ferides d'arma blanca, està fora de perill. A més d'atrapar l'inculpat al lloc on es va produir l'agressió, els Mossos van recuperar l'arma que suposadament havia utilitzat per lesionar l'afectat.

Notícies relacionades

Els agents treballen ara per recollir més proves sobre el cas i lliurar-les al jutjat que dirigirà la investigació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents