Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
La policia arresta el sospitós i recupera el ganivet amb el qual s'hauria perpetrat l'atac al mateix lloc dels fets
Regió7
Els Mossos d'Esquadra van detenir la tarda de divendres a Gironella un home que presumptament en va apunyalar un altre reiteradament. La policia va arrestar el sospitós, que encara no ha passat a disposició del jutjat de guàrdia, just després que es produís l'atac.
Els fets es van desenvolupar a Cal Ramons, una zona residencial de Gironella. Allà es va desplaçar personal del CAP del municipi quan van rebre l'avís per l'emergència. El van atendre en primera instància, abans que hi arribés el SEM i traslladés en ambulància a l'Hospital de Berga.
La víctima, que tenia diverses ferides d'arma blanca, està fora de perill. A més d'atrapar l'inculpat al lloc on es va produir l'agressió, els Mossos van recuperar l'arma que suposadament havia utilitzat per lesionar l'afectat.
Els agents treballen ara per recollir més proves sobre el cas i lliurar-les al jutjat que dirigirà la investigació.
