Firhàbitat 2026
L'estructura abandonada dels 40 pilans de Berga tindrà nova vida
Una promotora local ha adquirit el conjunt de sis edificis amb l’objectiu d’acabar els 57 pisos que disposa a partir de tècniques i materials pròpies de la bioconstrucció
Una promotora local recuperarà el projecte abandonat de sis edificis d’habitatges situat a la zona dels 40 pilans de Berga. La declaració d’intencions s’ha fet en el marc de Firhàbitat, aprofitat el format de l’speakers corner de dissabte. L’objectiu és acabar d’edificar els immobles, que només van arribar a definir-se estructuralment, utilitzant principalment materials i tècniques pròpies de la bioconstrucció.
L’arquitecte a càrrec del projecte és Josep Bunyesc, qui ha posat de manifest que la iniciativa consisteix a «recuperar una antiga estructura de formigó, d’un projecte d’habitatges que va quedar aturat el 2008, amb la idea de continuar-los». En concret, s’estructura en sis edificis dividits en un total de 57 habitatges d’una, dues i tres habitacions, en un total de tres alçades: planta baixa, primer pis i dúplex. L’accés als immobles serà pel carrer Saldes, mentre que a la banda de l’avinguda Catalunya s’hi situaran els locals comercials, tal com s’havia previst originalment.
El repte i element innovador és, més enllà de donar vida en aquesta infraestructura que degrada l’entorn, és deixar de banda la construcció tradicional que va posar els fonaments. «Es vol fer un aïllant diferent, a partir de materials més naturals i que tenen una producció i una integració amb el medi més bona», compartia l’arquitecte, afirmant que la fusta serà un dels elements principals de l’equació.
D’aquesta manera, les façanes es compondran principalment d’aquest material, reforçades amb uns aïllaments a partir d’altres fibres naturals com el cotó reciclat, la fibra de fusta o la llana d’ovella. En els acabats interiors, es tindran en compte opcions com l’argila, la calç i la mateixa fusta. De fet, l’objectiu és aconseguir unes edificacions més eficients des del punt de vista tèrmic, pel fet que es buscarà que «captin més bé el sol, de tal manera que els habitatges no necessitin calefacció convencional». També s’ha previst implementar un sistema de ventilació creuada.
Cal tenir present, però, que l’estructura de formigó està present en quatre dels sis edificis, mentre que els dos darrers només s’hi van aixecar els fonaments. Això dona marge a poder alçar la resta de l’edificació sense formigó, per exemple, a través de sistemes de fusta constructiva, tot i que encara no s’hagi establert. Segons han detallat des de la promotora que impulsa la iniciativa, encara s’està acabant de definir el projecte executiu, el qual serà necessari per tramitar els permisos de cara a engegar la construcció. Això, sumat als tempos que requereixi l’administració per donar el vistiplau, fa que encara no es pugui definir de forma clara el calendari d’execució de la planificació. Sigui com sigui, els responsables asseveren que el sistema redueix els terminis habituals, calculant que, un cop es disposi dels permisos, el primer edifici podria estar enllestit en 10 mesos. «El calendari és en mans dels promotors, però crec que, d’aquí a uns mesos, ja es podrà veure moviment», deia Bunyesc.
Amb tot, el plantejament és anar desplegant el projecte per fases, completant dos edificis en cadascuna, i avançant en les següents a mesura que es completi la venda del conjunt d’immobles.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- Deu consells per fer que la teva rosa de Sant Jordi aguanti fins a 10 dies