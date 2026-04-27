Educació
Marina Roca guanya el premi Protagonistes del demà 2026 del Rotary
El seu treball es titula 'La bioimpressió en 3D per a pròtesis de menisc personalitzades' i ha estat recompensat amb 1.000 euros
Redacció
Marina Roca Corominas, alumna de l'INS Alt Berguedà, ha guanyat el premi Protagonistes del demà en la seva 25a edició amb el treball La bioimpressió en 3D per a pròtesis de menisc personalitzades. Així ho ha compartit l'entitat organitzadora del certamen, el Rotary Club del Berguedà, qui ha detallat que l'entrega dels premis es va dur a terme, com és tradició, en la sala d'actes del centre on acudeix la guanyadora.
Un altre dels reconeguts aquest 2026 ha estat Ian Montero Marigot, de l'Escola Fedac-Xarxa de Berga, qui ha rebut la menció especial pel treball Criptomonedes, l'estafa del segle o l'economia del futur. Altres participants en el concurs i presentats a la jornada van ser Baihan Feng, de l'IES Guillem de Berguedà i autora de Robot seguidor de línies; Andrea Larisa Oltean Dobrescu, de l'INS de Puig-reig, amb el treball L'art com a crítica social; i Elena Rotgés Casellas, de l'IES Pere Fontdevila, qui va presentar El cervell a la paret. Com afecta la por a l'escalada?
El primer premi té una dotació de 1.000 euros, la menció especial rep 300 euros i els altres participants 100 euros. Així mateix, tots reben un diploma acreditatiu, i el centre on cursa estudis la guanyadora, també. De fet, des del Rotary Club del Berguedà destaquen que es dona la circumstància que aquest és el segon any consecutiu que guanya un treball presentat per una alumna de l'INS Alt Berguedà. El 2025 es va endur el premi Júlia Alpáñez.
Van participar en l'acte de lliurament dels premis la regidora d'Educació i Cultura de l'Ajuntament de Bagà, Lourdes Sánchez; la directora de l'INS Alt Berguedà, Gemma Montanyà; Carme Casas com a secretària i Joan Ramon Perdigó actuant com a president del Rotary Club del Berguedà.
