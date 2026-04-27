Cultura
La segona edició dels Jocs Florals Poble de Puig-reig reconeix vuit autors
El màxim guardó, que premia el millor treball entre tots els guanyadors, ha estat pel poema 'Les colònies no criden', d'Evelyn Megias Carrasco
Redacció
Puig-reig va viure dissabte una de les cites culturals destacades de l'any: la celebració dels II Jocs Florals Poble de Puig-reig. L'acte, celebrat al Parc de la Riera, va servir per reconèixer el talent literari local i nacional en una jornada marcada per la poesia i la tradició. Segons apunten des del consistori, l'edició d'enguany ha destacat per l'èxit de convocatòria, assolint un total de 97 originals presentats.
L'autor més destacat aquest 2026 és Evelyn Megias Carrasco, guanyadora del Premi Englantina d'Or (Poble i terra) pel poema Les colònies no criden. El jurat ha reconegut aquesta peça com el millor treball d'entre tots els premiats de l'edició, fent entrega a la poetessa del distintiu Premi Especial Maria Casamartina i Font 2026, el màxim guardó de la jornada.
Altres reconeixements especials van ser el Premi Roser Pous i Costa (Tema lliure), per a Eduard Comas Blanch, per Geografia humana; i el Premi Pensaments a Paraules (Millor autor/a local) a favor de Núria Sáez Torres, autora d'El lloc que el cor sap trobar. Dins els guardons de Cartell, Marcos Ávalos Vilas va rebre el Premi Viola d'Argent (Valors espirituals i ètics) per El pes exacte d'una paraula justa, mentre que el Premi Flor Natural (Amor) va ser per a Josep Melero, autor de Versum Cladem. Així mateix, es va entregar una menció honorífica a Joan Armengol Puig pel poema El dia que no parli.
El certamen també reconeix les joves promeses, entregant el guardó Infantil a Nora Alsina Cervantes, qui va presentar el poema L'àvia; i el Juvenil a Zainab Tafzi El Ouarti, pel poema Segons sense retorn.
La tria dels premiats va ser a càrrec del jurat, conformat per l'escriptora Montserrat Butxaca, el poeta i fotògraf Josep Companyó, el bibliotecari Francesc Puig, la col·laboradora literària Dolors Santasusagna i l'alcaldessa Eva Serra. Tot plegat va quedar oficialitzat i celebrat en un esdeveniment conduït pel regidor de Cultura, Pol Vila, i amb el pubillatge de la vila a la presidència. Serra va intervenir per destacar la vitalitat cultural del poble i el valor de la paraula com a fil connector de la comunitat. Per la seva banda, mossèn Josep Solà i Casals, nomenat Fill Adoptiu del municipi l'any passat, va exercir com a mantenidor d'aquesta edició amb un discurs sobre la llengua i el compromís. L'apartat musical va anar a càrrec del duet Gi&To.
