Meteorologia
Aleix Serra, meteoròleg: «Feia 55 anys que no queia tanta aigua en un dia a Berga el mes d'abril»
Segons el Meteocat, en la tempesta de dilluns es van acumular 60 litres per metre quadrat, una dada més típica de la temporada estival a la ciutat i el conjunt de la comarca
La forta tempesta caiguda aquest dilluns, 27 d'abril, a la tarda a Berga va deixar una precipitació acumulada de 60 litres per metre quadrat. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), es tracta del segon punt a Catalunya amb un registre més elevat de la jornada, superat només pels 61 litres de Montesquiu, a Osona. Però, el més inusual del xàfec és el moment de l'any que s'ha viscut, ja que aquesta mena de fenòmens són més propis de la temporada d'estiu a la zona del Berguedà.
L'excepcionalitat de l'episodi de pluja d'ahir és evident. Tal com apunta el meteoròleg berguedà Aleix Serra, "l'abril és un mes moderadament plujós", amb una mitjana d'entre 10 i 12 dies de precipitació poc abundant. Així, els 60 litres per metre quadrat acumulats aquest dilluns surten totalment de la norma, suposant ja una dada "molt destacable" en cas de produir-se al final de la primavera o al llarg de l'estiu, quan la ciutat viu els xàfecs més intensos. "Feia 55 anys que no queia tanta aigua en un dia a Berga el mes d'abril", assenyala el meteoròleg.
Serra fa referència a la situació de temperatures més altes del que és habitual les darreres setmanes, i que fan més probable aquesta mena d'episodis. "A l'estiu, quan fa més calor, els núvols poden créixer d'una manera més exagerada i acabar provocant una pluja més intensa que no pas a la primavera", descriu, afegint que "en el fons, estem en unes temperatures que ja fa setmanes que són més pròpies del maig, així que no sorprèn tant que puguem tenir fenòmens d'aquest mes". També són aiguats típics d'una "tempesta estàtica", que romanen en un punt i poden resultar en "que plou molt i molta estona al que li toca estar sota, mentre que al poble del costat potser amb prou feines hi plou". Això explica també que, més enllà del Santuari de Queralt, on el Meteocat recull una acumulació de 44,5 litres, no hi hagi cap altra població del Berguedà entre les destacades.
I, com es presenta la meteorologia els dies vinents? Segons detalla Serra, "hi haurà un temps com el de les últimes setmanes, que ja serà propi de l'època". Les temperatures seran normalitzades en relació amb el moment de l'any. Això sí, convé no guardar el paraigua, perquè "tindrem ruixats de tarda, sobretot a partir de dijous", jornada on, novament, es poden produir "xàfecs forts". També s'espera pluja pel cap de setmana.
Subscriu-te per seguir llegint
