Corpus
Berga presentarà la samarreta de la Patum a ritme de rumba
L'activitat forma part del cicle 'La Patum tot l'any' que aquest 2026 incorpora com a novetat una conferència que vincula la festa amb l'economia i el finançament de les festes populars
La proximitat de la Patum ja es palpa pels carrers de Berga. Per amenitzar l'espera, l'Ajuntament de Berga ha tornat a impulsar La Patum tot l'any, el cicle d'activitats al voltant del Corpus que aprofundeix sobre qüestions socials i culturals d'interès patumaire. Enguany, el calendari destaca especialment per l'estrena d'una rumba que es postula com un nou himne i la incorporació de la temàtica econòmica dins l'exploració i divulgació de la festa berguedana. "La Patum tot l'any va començar amb una idea molt clara, i és que la Patum no només es viu els sis dies a plaça, sinó que va més enllà", ha recalcat sobre el projecte l'alcalde, Ivan Sànchez.
L'agenda del programa arrencarà aquest dissabte, 2 de maig, amb la presentació de la samarreta oficial de la Patum d'enguany. És obra de la dissenyadora berguedana Mar Guixé, i es mostrarà al públic el mateix dia que es farà el llançament Rumba a la plaça, cançó obra de Guillem Cardona. "Va ser un honor que em plantegessin fer aquesta samarreta oficial de la Patum", ha reconegut Guixé, qui detallava que ha procurat fer realitat "un disseny que agradés a tothom i que jo em posaria". Sense desvetllar el resultat, l'artista ha assenyalat que es fonamenta en "una associació d'idees que té a veure amb la nit i les guspires", i que també "fa una picada d'ullet a la cançó del Guillem". I és que la part musical guanya pes enguany amb la reestrena de la peça del músic de Berga.
Cardona va compartir al públic la versió primigènia de Rumba a la plaça en el marc de la celebració del 20è aniversari de la proclamació de la Patum com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la Unesco. Ara, n'ha fet nous arranjaments i l'ha deixat a punt per veure la llum, novament, en l'espai de la plaça de Sant Pere. "Vist l'èxit que semblava que va tenir per la resposta de la gent, i donat tot el que significava aquesta cançó per mi, per la festa i pel poble, vaig decidir vestir-la més, treure-li tot el potencial i aprofitar-la per llançar-la al món", ha compartit el músic, qui considera que la peça "és una manera de deixar constància d'aquella celebració, que va ser un acte bestial que va quedar en un dia". "No tinc cap dubte que acabarà sent un himne generacional", ha vaticinat el batlle al respecte. El descobriment, tant de la samarreta com de la cançó, serà dissabte, a partir de les 11.30 hores a la plaça de Sant Pere, en un acte conduït per Xavi Rossinyol.
Més música, trenes, economia i flors
Un cop encetat el calendari, la pròxima cita dins el cicle serà també al tomb de la música. El 22 de maig, el músic i compositor berguedà Lluís Gual oferirà una conferència inclosa a la vegada en la iniciativa Àgora Cultural. Es titula Lambert i la Patum, i consisteix en un repàs dels arranjaments que el compositor Joan Baptista Lambert va fer de la música patumaire l'any 1930, així com la Marxa de la Patum (1929) i la història i recorregut de les peces, des de la seva estrena fins als nostres dies. Serà a la Sala de Plens, a les 19.00 hores.
Els dies 25 i 26 de maig, l'Espai Jove de Berga acollirà dues sessions de l'aclamat Taller de trenes de Patum. És el pentinat predominant entre tothom que té els cabells llargs, però resulta complicat si no es té traça. La proposta torna a l'agenda després de l'èxit de l'any passat, novament amb l'expertesa de la Perruqueria Blanc o Negre. Aquesta activitat és gratuïta, però cal reserva prèvia (enviant un WhatsApp al 667 840 303). Les dues jornades es desenvoluparan de 19.00 a 20.00 hores.
El programa d'enguany també incorpora una nova cita, que abraça un àmbit encara per aprofundir i explorar pel que fa al Corpus berguedà. Es tracta de les 1es Jornades Economia i Patum: La Patum em dona vida. Amb la participació de diferents persones lligades al teixit empresarial local i al sector de la cultura popular d'arreu de Catalunya, Espanya i Europa, el debat reflexionarà sobre l'aprofitament econòmic de la festa, els reptes en matèria del finançament i la comparació amb altres celebracions. L'acte es desenvoluparà en col·laboració amb l'ACEB, el 27 de maig al Convent de Sant Francesc (19.00 hores), i conduït per Xavi Rossinyol i Marc Canturri.
La cloenda dels actes serà el 3 de juny, dia que es confeccionarà una catifa de Corpus dins l'Església de Santa Eulàlia. El treball es farà realitat entre les 08.00 i les 14.00 hores, a càrrec de les associacions de veïns del Barri Vell. La catifa es podrà visitar els dies de Patum, i servirà per presidir els actes litúrgics de la celebració.
