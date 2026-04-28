Urbanisme
Berga tala una sequoia de 20 metres per motius de seguretat
L'arbre, d'uns 50 anys de vida, presentava signes d'assecament i un decaïment progressiu irreversible
L'Ajuntament de Berga ha procedit a la tala d'un exemplar de sequoia de 20 metres d'alçària i uns 50 anys de vida situat al passeig de la Pau. Segons destaca el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, l'arbre presentava signes evidents de decaïment irreversible i, per aquest motiu, s'ha retirat per prevenció.
El regidor afirma que la sequoia "no estava en unes condicions que garantissin el seu futur", sinó que més aviat "era d'esperar que, en els pròxims anys, només continués assecant-se fins que acabés sent un arbre mort". "L'arbre havia perdut molta part de la capçada i es mantenia en unes condicions que no eren òptimes", incideix.
La corporació ha seguit les recomanacions especialitzades dels tècnics arboricultors que han corroborat que, amb el pas del temps, aquest exemplar s'hauria continuat assecant fins que, "tard o d'hora, hagués suposat un perill per la seguretat". De fet, des de l'Ajuntament han indicat que aquest exemplar va rebre tractaments fitosanitaris per revertir la situació, "sense que s'hagin obtingut els resultats esperats". En definitiva, accions en la línia de la gestió de l'arbrat municipal, i que a banda de talades, també inclouen plantades.
Amb tot, no és la primera sequoia de grans dimensions que s'ha de retirar justament d’aquest punt, ja que Serra apunta que, anys enrere, se'n va talar una altra per presentar unes condicions similars. En aquest mateix punt verd de la ciutat també s'hi troben dos exemplars més de la mateixa espècie, molt més petits, de les quals una presenta simptomatologia similar. "Possiblement, no sigui una espècie que s'adapti gaire bé al nostre clima o terreny", apunta el regidor, tot i mencionar que, en alguns patis privats, s'hi localitzen sequoies de dimensions considerables.
