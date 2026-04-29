Adrià Solé abandona l'alcaldia de Castellar del Riu després de 15 anys al capdavant del consistori

Francesc Xavier Raja, fins ara primer tinent d'alcalde, agafa la vara en un relleu "ordenat, consensuat i en clau de continuïtat"

Adrià Solé entrega la vara a Francesc Xavier Raja / Ajuntament de Castellar del Riu

Lídia López

Castellar del Riu

Adrià Solé ha renunciat a l'alcaldia de Castellar del Riu després de 15 anys al capdavant del consistori. El relleu s'ha fet efectiu en el ple celebrat avui, 29 d'abril, en el qual ha entomat la vara el fins ara primer tinent d'alcalde, Francesc Xavier Raja. Tots dos formen part del grup municipal de Junts.

"Després de 35 anys dedicats a Castellar del Riu, ha arribat el moment de tancar una etapa feliç", ha compartit Solé, que també acumula 20 anys implicat al consistori com a regidor. "Es donen les condicions per fer-ho i estic convençut que en Xavi Raja és una persona preparada, amb experiència i amb l'energia necessària per afrontar l'alcaldia i els nous reptes de Castellar del Riu", referma.

En declaracions a Regió7, Solé ha afirmat que ja fa un any que es plantejava fer el pas, i que ha estat Raja qui "s'ha vist amb ganes de fer un equip per les pròximes eleccions municipals". Així, el conjunt de l'equip de govern ha considerat que "és bo donar-li més visibilitat aquest darrer any de mandat", en una experiència que, segons l'ara regidor, "li permetrà saber com se sent al càrrec".

En un repàs del tarannà del govern municipal els darrers anys, Solé ha posat en relleu que "hem tingut sempre una manera de fer molt nostra: molta feina i poc soroll", en la qual "el contacte directe amb els veïns i veïnes ha estat clau". Una relació estreta amb la missió de "millorar la qualitat de vida" al municipi i de servir la ciutadania "amb el tracte proper que ens caracteritza". "Estic molt content de l'experiència viscuda", reitera.

També ha tingut bones paraules pel conjunt de la institució, destacant el bon clima polític del consistori: "Vull posar en valor la bona entesa amb l'oposició al llarg dels anys, fet que ha permès treballar pel bé del poble". De fet, per a Solé, a banda de treballar per garantir els serveis de la ciutadania, un dels principals reptes de governar en un municipi com Castellar del Riu és "vetllar per mantenir la seva essència", destacant el valor del seu "patrimoni natural i cultural". Aquests pensaments els ha sintetitzat en una carta que ha adreçat als veïns i veïnes, per compartir amb ells la seva decisió.

Reconeixement i empenta comarcal

El president de l'executiva de Junts al Berguedà, Ramon Caballé, ha expressat públicament l'agraïment a Solé, destacant "la feina feta durant tants anys, la política propera i el sentit comarcal, així com l'interès pel bé comú que sempre ha demostrat l'Adrià". Caballé també ha compartit la seva plena confiança en el futur lideratge del municipi, a càrrec de Xavier Raja. "És la persona ideal per encarar els reptes de futur", ha afirmat, afegint que "estic convençut que sabrà donar continuïtat a aquesta manera de treballar, amb rigor, proximitat i compromís amb Castellar del Riu".

Segons assenyalen des de la formació, el canvi a l'alcaldia es planteja com un "relleu ordenat, consensuat i en clau de continuïtat", amb l'objectiu de "continuar treballant pel progrés i el benestar del municipi". Així mateix, també confirmen que Solé mantindrà l'acta de regidor i de conseller comarcal fins a la finalització de l'actual mandat.

