Mobilitat
Els Bombers es formen per millorar la resposta a les emergències del túnel del Cadí
Les jornades han estat organitzades per Túnels, dins els objectius per optimitzar la seguretat viària a la infraestructura que connecta el Berguedà i la Cerdanya
Redacció
Els efectius dels Bombers de la Generalitat de Catalunya dels parcs de Guardiola de Berguedà i Puigcerdà han participat en unes jornades de formació al túnel del Cadí. Impulsades per Túnels, filial d'Autopistas (Abertis), l'objectiu de les sessions ha estat reforçar el coneixement de la infraestructura i millorar la capacitat de resposta operativa davant possibles incidències, en el marc del compromís amb la seguretat viària.
Els exercicis han combinat sessions tècniques amb visites a les instal·lacions del túnel, que han permès als participants aprofundir en el funcionament dels sistemes de seguretat, els accessos, les vies d'evacuació i els protocols d'actuació establerts. Segons han detallat des de l'operadora, aquest coneixement directe de la infraestructura "contribueix a millorar la coordinació i a optimitzar les actuacions en situacions d'emergència".
"La coordinació entre els serveis d'emergència i els equips responsables de la gestió de la infraestructura és fonamental per garantir una resposta eficaç davant qualsevol incidència", ha posat en relleu el gerent de Túnels del Cadí, Joan Comellas, qui també ha destacat que "aquestes jornades permeten compartir coneixement, revisar protocols operatius i reforçar la col·laboració entre bombers i operadors de túnels, amb l'objectiu comú de millorar la seguretat viària".
Segons els gestors de la infraestructura, el túnel del Cadí disposa de sistemes de seguretat específics orientats a garantir una circulació segura i una resposta ràpida davant eventuals incidències, així com d’una àrea de servei amb serveis bàsics pels usuaris. La realització periòdica de jornades formatives amb els equips d'emergència s'inscriu en el compromís de l'operadora per la millora contínua de la seguretat viària i amb la gestió responsable d'una "infraestructura d’interès públic".
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana