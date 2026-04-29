Els Bombers rescaten un excursionista perdut a la Gallina Pelada
L'home estava il·lès però ha hagut de ser rescatat en helicòpter
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han rescatat en helicòpter un excursionista que s'ha perdut pujant a la Gallina Pelada, al terme municipal de Saldes. L'avís s'ha donat a les 12.48 hores, i els Bombers han activat l'helicòpter dels GRAE amb un metge del SEM, i una dotació terrestre.
En poca estona, minuts després d'un quart de dues de la tarda, han localitzat l'excursionista il·lès, però que es trobava en un punt a partir del qual no podia seguir ni endavant ni enrere. Els Bombers l'han carregat a l'helicòpter i l'han traslladat fins a Gósol.
El Cap de la Gallina Pelada és una muntanya de 2.321 metres situada a la Serra d'Ensija, i és una de les ascensions típiques del Berguedà.
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana