Els Bombers rescaten un excursionista perdut a la Gallina Pelada

L'home estava il·lès però ha hagut de ser rescatat en helicòpter

Una imatge d'arxiu de l'ascensió a la Gallina Pelada / Edu Font

Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rescatat en helicòpter un excursionista que s'ha perdut pujant a la Gallina Pelada, al terme municipal de Saldes. L'avís s'ha donat a les 12.48 hores, i els Bombers han activat l'helicòpter dels GRAE amb un metge del SEM, i una dotació terrestre.

En poca estona, minuts després d'un quart de dues de la tarda, han localitzat l'excursionista il·lès, però que es trobava en un punt a partir del qual no podia seguir ni endavant ni enrere. Els Bombers l'han carregat a l'helicòpter i l'han traslladat fins a Gósol.

El Cap de la Gallina Pelada és una muntanya de 2.321 metres situada a la Serra d'Ensija, i és una de les ascensions típiques del Berguedà.

