Inclusió
La Milla del Berguedà supera els 650 inscrits
La cita se celebra aquest divendres, 1 de maig, després d'haver de ser reprogramada per un episodi de fort vent
La cinquena edició de la Milla del Berguedà s'acosta. Després d’haver de ser ajornada per un episodi de fort vent i els avisos de perillositat de cara a celebrar activitats a l'aire lliure, la cita esportiva més inclusiva de la comarca es viurà "amb la mateixa il·lusió i emoció" que l'esperada ara fa tot just un mes. Les curses es desenvoluparan a Gironella, l'1 de maig, a partir de les 10.00 hores.
Segons detallen per part de la Fundació la Llar, entitat impulsora de la cita amb el suport de l'Ajuntament de Gironella, el Consell Comarcal del Berguedà i el JAB, actualment hi ha més de 650 persones inscrites a la prova. Aquesta xifra superaria la barrera dels 500 participants assolits les darreres edicions, consolidant la "mostra clara de la implicació del territori i de les ganes de continuar creixent", tal com assenyalen. De fet, encara hi ha places disponibles, així que les darreres inscripcions es podran efectuar en el mateix espai que s'efectuarà l'entrega de dorsals: el 30 d'abril, de 18.00 a 20.00 hores, i l'1 de maig, de 08.00 a 10.00 hores, a l'Espai el Blat.
Més enllà de les curses programades, adreçades als diferents grups d'edat, des de la Llar també prometen "moltes sorpreses i novetats" en "una jornada pensada perquè tothom hi trobi el seu espai". Cal tenir present que "la cursa neix amb un objectiu clar: que tothom hi pugui participar en igualtat de condicions", i per tant "aquí, el més important no és el temps, és fer camí junts".
Per això, reiteren la seva invitació a "tota la ciutadania", recordant que també es tracta d'un esdeveniment solidari, tenint en compte que el recapte íntegre de la cita "es destinarà a impulsar el projecte social de la Fundació la Llar: acompanyar persones, generar oportunitats i construir una comunitat més inclusiva".
Per part de les institucions, ja han confirmat l'assistència el Secretari General d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Abel Garcia; la Coordinadora dels Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Aida Montoya; l'alcalde de Gironella, David Font; i el president del Consell Comarcal del Berguedà, Moisès Masanas. També vestirà la samarreta de la prova la presidenta de la Fundació la Llar, Cecília Camprubí.
