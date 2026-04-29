La Pobla de Lillet plasma el seu lligam amb Gaudí en un mural
L'obra és a càrrec de l'artista berguedà Slim Safont, en un treball emmarcat dins la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte al municipi
La Pobla de Lillet deixarà plasmat en una paret del poble el seu lligam Antoni Gaudí. Ho farà amb un mural obra del berguedà Slim Safont, en el qual es fa una al·lusió directa a les dues obres locals vinculades a l'arquitecte: el Xalet del Catllaràs i els Jardins Artigas. El projecte s'emmarca en l'agenda d'actes amb motiu del centenari de la seva mort.
"Dins l'Any Gaudí, que estem impulsant un seguit d'activitats, una de les més especials i que quedarà per la posteritat és aquest mural", ha assenyalat el regidor de Turisme de la Pobla de Lillet, Xavier Serra, qui ha reconegut que "sempre havíem tingut la idea de fer aquesta peça, per tal que tothom que visita el poble pugui assabentar-se dels testimonis de Gaudí que tenim".
La ubicació escollida és un edifici privat a la zona del Parc Xesco Boix, a tocar de l'Oficina de Turisme i visible des de la carretera de Ripoll, que travessa el poble. "És el lloc idoni: cèntric, visible i en un espai on solem celebrar un seguit d'actes i fires al llarg de l'any", ha recalcat el regidor, qui ha destacat les facilitats ofertes per la propietat a l'hora d'executar els treballs.
El disseny i elaboració ha estat a càrrec del muralista berguedà Slim Safont. "Vam pensar que era una bona idea proposar-li a un artista com l'Slim Safont, que és local i també internacional, així que ens feia il·lusió que el pogués fer", ha compartit Serra sobre l'artista. Amb la seva aportació i les idees del consistori es va configurar l'obra que està a punt de veure la llum, i que uneix el retrat i signatura d'Antoni Gaudí, amb el Xalet del Catllaràs i els Jardins Artigas.
La inauguració del mural se celebrarà aquest dissabte, 2 de maig, a partir de les 18.00 hores. Hi participarà una representació de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, així com l'artista i el seu equip.
Una commemoració amb molt contingut
Tanmateix, aquesta no serà l'única intervenció artística que es desenvoluparà al municipi amb motiu de l'Any Gaudí. De cara al mes de juny, està previst que es posi en marxa l'elaboració d'un altre projecte muralístic, novament de la mà d'Slim Safont. En aquest cas, es tracta d'una col·laboració conjunta dels consistoris de la Pobla i Castellar de n'Hug, juntament amb l'MNACTEC (Museu del Ciment) i FGC (Tren del Ciment) per a l'impuls d'un relat visual que parli de la història de la indústria del segle passat a la zona: les mines del Catllaràs, la fàbrica cimentera, el sector del tèxtil... Tal com ha detallat Serra, la idea és que es pugui veure en el recorregut del Tren del Ciment, i també a peu.
De fet, des de l'arrencada de l'Any Gaudí a la Pobla de Lillet, just després de la presentació del treball que confirmava l'autoria de Gaudí respecte del Xalet del Catllaràs, el calendari del municipi està farcit d'actes i propostes lligades a la commemoració. "La gent està participant molt. El poble s'ha bolcat amb la proposta", ha declarat el titular de Turisme. Segons apunta, s'hi han sumat diferents entitats locals, i en especial el Centre d'Estudis Lillet.
Algunes de les propostes consisteixen en tallers temàtics, xerrades de diversa tipologia, així com activitats de caràcter cultural. Entre les destacades s'hi troben la celebració d'una Fira Modernista, l'impuls d'un Festival d'Arts Escèniques o la realització d'una Exposició de Pessebres Gaudinians. L'agenda completa es pot consultar aquí.
