Més de 700 corredors faran sortida en les Clàssiques de Berga
La Marató ha esgotat dorsals en una edició que ha quedat inclosa dins la Copa Catalana de Curses de Resistència per Muntanya
El Club Esquí Berguedà (CEB) i l'Associació Esportiva Montain Runners del Berguedà es tornen a donar la mà per fer realitat les Clàssiques de Berga, la cita per excel·lència de les curses de muntanya a Berga. Es desenvoluparan els dies 9 i 10 de maig, i a hores d'ara ja suma més de 700 participants i ha exhaurit les places en una de les proves que s'han de disputar.
Segons han compartit en una roda de premsa la presidenta del CEB, Clàudia Sabata, i el director de cursa, Joan Forcada, la cita s'aproxima amb novetats destacades. Des del punt de vista competitiu, han remarcat la inclusió de la Marató de Muntanya dins el calendari de la VI Copa Catalana de Curses de Resistència per Muntanya de la FEEC. La ruta, amb una distància total de 44,5 quilòmetres i 2.800 metres de desnivell positiu, es pot disputar de forma individual o per equips. En tot cas, les inscripcions ja s'han tancat perquè s’ha assolit el límit de places previstes per aquesta prova.
La cursa es desenvoluparà dissabte, mateixa jornada que es duran a terme la Berga-Rasos-Berga i la Berga-Queralt-Berga. Per aquestes categories encara hi ha dorsals disponibles. Tot plegat, les sortides es tornaran a concentrar a la plaça de Sant Pere, a partir de les 07.00 hores.
Més activitats en paral·lel
Precisament, un dels canvis introduïts pel que fa a la logística té a veure amb la ubicació de la meta. Enguany, les arribades de les tres proves seran a la plaça de Viladomat, per guanyar comoditat i desplegar al voltant altres activitats que complementen l'oferta de les Clàssiques. En concret, la cita farà realitat la Fira del Corredor i instal·larà una zona infantil.
Dins l'àmbit de la seguretat, Sabata i Forcada s'han referit a la geolocalització dels escombres, la millora del programari i una passa més pel que fa a les comunicacions, novament amb el suport de l'ADF Sobrepuny. Així mateix, s'ha separat la tasca del desmarcatge, incorporant persones que s'ocuparan de retirar les cintes. La darrera mesura és possible gràcies al suport dels voluntaris, que per les exigències creixents també van a l'alça aquesta edició i se situaran entre els 200 i els 250.
La jornada de dissabte tindrà una cirereta en forma de música. L'Ajuntament de Berga i Ben Anats han decidit reprogramar, en aquest nou espai de la plaça de Viladomat, els concerts del Punk al Bosc en homenatge a Josep Maria Isanta, ajornats per pluja el mes de setembre. Començaran a les 21.00 hores i hi actuaran Crim, Esperit de vi i Família fracàs. També hi haurà servei de barra i entrepans, al llarg de la nit.
El cap de setmana dedicat a les curses de muntanya culminarà l'endemà al pla de Corbera, a Castellar del Riu, on es desenvoluparan les diferents proves de la Correxics, el certamen dedicat als corredors més joves.
Les Clàssiques de Berga compten amb el suport de l'Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació de Barcelona. El regidor d'Esports de Berga, Guillem Canal, ha mostrat la satisfacció del consistori d'acollir les proves a la ciutat, destacant l'esforç de les entitats que les fan possibles. Per la seva banda, el conseller comarcal d'Esports, Ramon Caballé, ha posat en relleu la col·laboració publicoprivada que fa possible les curses, i la contribució que fa l'administració concedint íntegrament la dotació del Gran Premi Diputació pel finançament.
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- La cafeteria-floristeria Kentia Concept obre aquest dijous a Manresa
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris