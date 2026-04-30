Productors
Uns apicultors de Saldes triomfen al Concurs Reina de les Mels de Balaguer
Mumi Capdevila i Miquel Prat han rebut el màxim reconeixement de la cita per una Mel de Romaní, i també premis en productes de Flors i de Muntanya
El XVII Concurs Reina de les Mels, celebrat en el marc de la Jornada Tècnica de la Mel i dins l'agenda d’actes de la Fira Q de Balaguer, ha reconegut dos apicultors establerts a Saldes. Mumi Capdevila i Miquel Prat (Apicultors del Pirineu), responsables de la Mel del Paratge de la Serra del Boix, han estat premiats en tres categories diferents del certamen i també s'han endut el màxim reconeixement de la cita: la Reina de les Mels.
"Vam anar a Balaguer perquè ens interessava parlar amb companys del sector d'aquella zona i per diferents amistats, així com per descobrir els detalls del nou segell de qualitat Mel d'Apicultores i Apicultors de Catalunya impulsat per la Generalitat", ha compartit Capdevila sobre la cita, i detallant que "en aquesta època de l'any ens costa poder anar a aquestes jornades perquè tenim molta feina, estem en plena campanya". Tot i això, enguany s'han animat a participar en la trobada i concurs, amb un resultat més que satisfactori.
Una de les mels de romaní presentada per la parella, elaborada a partir de plantes collides al Baix Berguedà, ha rebut el premi més destacat del certamen. Es tracta del guardó Reina de les Mels, que reconeix la millor mel d'entre totes les concursants. De fet, una altra de les mels de romaní de la marca berguedana també va ser premiada amb un tercer premi. "La mata de romaní ha fet una producció important, i el nèctar ha estat bo i sostingut en el temps", ha valorat al respecte l'apicultora berguedana, que ha citat entre els motius "de cara a fer una mel de romaní excel·lent" la pluviometria i la manca de glaçades importants a la zona de recollida.
Altres distintius assolits han estat el primer premi a la millor Mel de flors i un segon a la millor Mel de Muntanya. Aquesta varietat de productes respon al fet que Capdevila i Prat són transhumants, i si bé l'obrador i seu de la marca es troba dins el terme municipal de Saldes, tenen abellars en la mateixa zona de l'Alt Berguedà, i també al Baix Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell.
La Jornada Tècnica de la Mel de Balaguer va tenir lloc el 26 d'abril i va comptar amb l'assistència d'una quarantena d'apicultors. Al Concurs Reina de les Mels s'hi van presentar una vintena de mostres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Aleix Serra, meteoròleg: «Feia 55 anys que no queia tanta aigua en un dia a Berga el mes d'abril»
- El cantant Francisco trenca el silenci: «No m’amago; soc un personatge públic i localitzable»