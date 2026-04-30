Teixit associatiu
La Xarxa Intercultural del Berguedà es dona a conèixer a la Fira de Maig
El projecte, batejat com Cruïlles, té per objectiu impulsar la convivència i el diàleg intercultural al conjunt de la comarca
Redacció
Cruïlles, la Xarxa Intercultural del Berguedà, es presentarà oficialment a la ciutadania en el marc de la Fira de Maig de Berga. La posada en escena serà el 3 de maig, dia que s'instal·larà un estand informatiu a la mostra a través del qual es donarà a conèixer el projecte, els seus objectius i les persones i entitats que en formen part.
La iniciativa neix a partir de la Taula del Català, un espai format pel Consell Comarcal del Berguedà, institucions i entitats que treballen coordinadament per promoure l'ús i l'ensenyament de la llengua catalana. Consisteix en un projecte que té per finalitat fer visible la diversitat cultural del territori. Així mateix, la xarxa vol impulsar accions per reforçar la convivència, la cohesió social i el diàleg intercultural, valors que comparteixen totes les entitats participants.
En aquest cas, l'estand que es posarà a disposició en el marc de la Fira de Maig vol ser un punt de trobada obert a tothom, pensat per apropar la xarxa a la ciutadania i convidar-la a participar-hi. D'aquesta manera, dins el mateix programa de la fira, Cruïlles oferirà activitats i actuacions musicals obertes a tots els públics, sota el lema On la diversitat es troba per fer comunitat.
En concret, l'agenda prevista inclou l'actuació de Kora Kounda, formació musical de Berga amb arrels al Senegal i inspirat en la seva tradició; el concert de Jimmy Torres, grup musical colombià que presenta un viatge pels ritmes hispanoamericans; Ens coneixem?, una dinàmica per afavorir el contacte entre veïns; i la intervenció de Daura Mangara, activista afrocatalà, raper i poeta. La jornada acabarà amb un dinar compartit.
