El berguedà Xavier Güell passa d'Educació a l'equip de col·laboradors del president Illa
Va sortir del departament pels problemes que tenia amb els sindicats educatius
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fitxat com a assessor el berguedà Xavier Güell, que fa un mes va presentar la seva renúncia com a director general de Centres Concertats i Privats de la Generalitat després d’haver estat durant setmanes en una situació inestable, en plena negociació amb els sindicats d'educació. El PSC manté un pacte amb el grup de Ramon Espadaler (Units per avançar), que són els hereus d'Unió Democràtica. Güell manté una estreta relació d'amistat amb Espadaler.
Segons consta al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), Güell exercirà com a assessor del president en matèria de comunicació i estarà adscrit a la Direcció General d’Estratègia, Anàlisi i Prospectiva.
Entre les seves funcions hi haurà donar suport i assessorar la planificació d’aquelles accions que tinguin impacte en el discurs i la imatge del president, o alinear el relat d’Illa amb l’acció de govern, entre d’altres.
Güell pertany a Units per Avançar, el partit hereu de l’extinta Unió Democràtica, del qual també forma part el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
Fonts consultades per EFE van explicar, quan Güell va presentar la seva renúncia fa un mes, que l’exdirector general no era ben vist per sindicats ni patronals i que fins i tot se l’havia arribat a apartar de les negociacions amb representants del sector durant les últimes setmanes.
Per les tasques que realitzarà, Güell percebrà les retribucions corresponents a un lloc de funcionari del grup A, nivell de destinació 24.4, i tindrà un complement específic de 32.288,52 euros anuals.
