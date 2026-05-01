La Milla del Berguedà fa córrer 700 persones per la inclusió: "La meta és superar-se a un mateix"
Assolint enguany un rècord d'inscrits, la iniciativa de la Fundació la Llar ha tornat a posat de manifest que l'esport és una gran eina per fomentar el respecte i per trencar les barreres associades a la discapacitat
Una cursa en què la diversió i la col·laboració primen per sobre de la marca obtinguda, perquè els guanyadors són tots aquells que hi participen. Això és, en essència, la Milla del Berguedà, la prova inclusiva que se celebra a Gironella i que avui ha arribat a la seva cinquena edició amb uns 700 inscrits, la xifra rècord fins al moment. Persones amb i sense certificat de discapacitat han corregut plegats en les curses de cada categoria, segmentades únicament per franges d’edat, demostrant que l’esport pot oferir un espai de trobada acollidor on regnin el respecte i la igualtat d'oportunitats.
Durant aquest matí, l'avinguda de Catalunya s'ha omplert de vida i d'activitat. Segons explica la directora de la Fundació la Llar, l'entitat impulsora, Ester Comellas, "sempre és un dia molt bonic, perquè s'hi bolca molta gent i posa en manifest que tothom pot gaudir de l'esport". Com afegeix, és una molt bona excusa per inculcar-ho als seus usuaris, ja que els mesos previs es preparen per fer el recorregut d'una milla (1,609 km), alhora que crea una il·lusió comunitària entre els participants, tinguin o no discapacitat. "Sempre deixem clar que cadascú va al seu ritme i que la meta no és quedar primer, sinó superar-se a un mateix".
Amb dos grups de batucades que animaven l'ambient, entre els participants hi ha hagut persones que anaven a fer el seu millor temps, d'altres que ho han fet per passar-ho bé i, per últim, els corredors solidaris, que acompanyaven a aquells amb dificultats de fer el recorregut tot sols. Una emocionant mostra de col·laboració que ha permès a tothom arribar a la meta i gaudir de la iniciativa. De segur que han acabat cansats, però també amb grans somriures a la cara que expressaven la seva profunda satisfacció.
L'edició d'enguany, a més, ha comptat amb algunes grans sorpreses, com la presència d'en Millu, la mascota de la cursa. El conill gegant s'ha passejat per tot l'espai animant els participants amb gran simpatia i, per descomptat, fent-se fotos amb tothom qui li demanava. Un altre dels punts àlgids de la jornada ha estat la bufada d'espelmes pel 5è aniversari de la cursa.
Tot i que la cita, programada inicialment un mes enrere, es va haver d'ajornar davant les previsions de fortes ventades al Berguedà, ha estat un èxit rotund. L'organització i els quasi 100 voluntaris que l'han fet possible han valorat de forma magnífica el rècord de participació i també han aprofitat per agrair a l'Ajuntament de Gironella per continuar organitzant-la, així com a les prop de 50 empreses, institucions i entitats locals que hi col·laboren.
El recapte solidari d'aquesta prova servirà per finançar els projectes que té entre mans la Fundació la Llar.
