Berga treu pit del seu teixit associatiu per la Fira de Maig, tot i els entrebancs de la pluja
Tot i que la jornada ha començat amb poca gent al passeig, de cara al migdia s'ha començat a omplir d'assistents atrets sobretot per les demostracions esportives i de dansa
La pluja ha fet que la Fira de Maig de Berga hagi començat aquest dissabte a mig gas, però a mesura que ha anat afluixant cap al migdia, el passeig de la Indústria s'ha començat a omplir d'assistents decidits a gaudir igualment de la cita. Amb la vocació de fer d'aparador de les entitats locals i treure pit del seu dinamisme i varietat, enguany s'ha enfocat de tal manera que sigui més experimental, per fer partícips als visitants. Així, la fira ha oferit tota mena d'activitats, des d'experiències amb realitat virtual, concerts, exhibicions de dansa o tallers per als més petits.
Al matí, poca gent caminava pel passeig de la Indústria, on s'ubica la fira multisectorial berguedana. I els que ho feien, anaven amb paraigües o amb la caputxa posada. Tot i això, a partir del migdia, la pluja s'ha anat retirant i el flux d'assistents ha començat a créixer, especialment al voltant de l'escenari habilitat al capdamunt del passeig, on s'han fet demostracions de dansa a càrrec d'infants i joves del municipi, o d'altres disciplines esportives com ara el Crossfit.
