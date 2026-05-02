El conseller Miquel Sàmper, a Berga: "El polígon d'Olvan tirarà endavant, és una gran oportunitat per a la comarca i el país"
En la seva visita a la capital berguedana, el conseller d'Empresa i Treball assegura que el polígon farà crear "llocs de treball de qualitat", però que per funcionar necessitarà un gran volum d'energia com el que podria generar la central de la Baells
Sàmper ha demanat la col·laboració de tots els berguedans perquè contribueixin a fer possible «aquesta necessitat», referint-se a la central
«El polígon industrial d’Olvan tirarà endavant perquè beneficiarà la comarca, així com la resta del país». Així ho ha manifestat el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, en la seva visita a Berga en el marc del cicle de parades que fa setmanalment a diferents municipis catalans per explicar el ‘Pla del Govern al territori’. Després de reunir-se amb alguns alcaldes de la comarca i representants del Consell Comarcal ha assegurat que el projecte del polígon industrial d’Olvan és una gran oportunitat per al territori i que tenir operativa la central reversible de la Baells és essencial perquè tiri endavant.
El conseller veu el projecte del polígon com una gran oportunitat: «està molt ben ubicat, a tocar de l’autopista, i té més de 80.000 metres quadrats per atraure indústries», també d’escala internacional, segons ha apuntat. Conscient que «a Catalunya no anem sobrats de polígons de sòl industrial», assegura que això «és una molt bona notícia».
Sàmper està convençut que en un futur «afavorirà la creació de llocs de treball de qualitat, perquè la seva gran extensió pot permetre ubicar-hi més elements d’alt valor afegit». Així, assegura que es complirà un dels objectius del govern: «crear riquesa i prosperitat, però, sobretot, repartida entre el màxim nombre de persones i sense que quedi acumulada a Barcelona». Per això, veu amb molt bons ulls la tirada endavant del projecte del polígon.
I per fer-ho, també veu imprescindible la central hidroelèctrica reversible de la Baells, «cap polígon té sentit sense energia», ha apuntat. Segons ha afegit, la central el podria dotar de l’energia necessària i, a més, «en sobraria per poder vendre-la». Per aquests motius, Sàmper ha demanat la col·laboració de tots els berguedans perquè contribueixin a fer possible «aquesta necessitat».
La visita del conseller d’aquest dissabte ha coincidit amb la Fira de Maig de Berga. De fet, al mateix passeig de la Indústria s’ha estacionat una ‘info truck’, un remolc informatiu que té per objectiu apropar les accions del ‘Pla de Govern al territori’ a la ciutadania.
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys