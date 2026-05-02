La Patum ja té la samarreta d'aquest any i una nova cançó per viure la festa al ritme de rumba
Un centenar llarg de persones han gaudit de l'estrena de la cançó 'Rumba a la plaça', del músic berguedà Guillem Cardona i de la revelació del disseny de la samarreta d'enguany, en què la protagonista és una Guita envoltada d'espurnes, estrelles i la lluna
La Patum ja té una nova samarreta per a aquesta edició de la festa i també una nova cançó que animarà tots els patumaires al ritme de la rumba. Aquest dissabte, la plaça de Sant Pere de Berga, davant l'Ajuntament, s'ha omplert d'un centenar llarg de persones que no s'han volgut perdre l'estrena doble: per un costat, la revelació del disseny que vestirà tots els festaires aquest any, obra de la il·lustradora local Mar Guixé; i de l'altre, la presentació de Rumba a la plaça, la nova cançó del músic berguedà Guillem Cardona, que promet ser la nova banda sonora de la Patum.
La revelació de tots dos elements s'ha fet al mateix temps i ha estat Cardona qui ha indicat el moment més idoni per desplegar l'enorme samarreta des de la casa consistorial, coincidint amb el punt àlgid del seu tema. Ha estat en aquell moment quan la plaça ha pogut veure el disseny preparat per aquest any, en què la protagonista és una Guita envoltada d'espurnes, estrelles i la lluna, un element clau en totes dues creacions.
Abans de la gran estrena, el músic Guillem Cardona ha explicat com va sorgir la idea de fer la cançó. Va ser, justament, el novembre del 2025, quan es van commemorar els 20 anys de la proclamació de la festa com a Patrimoni de la Humanitat amb un espectacle de gran format que va combinar disciplines artístiques ben diferents. Llavors, va interpretar la rumba per primera vegada, i "va tenir tan bona rebuda que vaig pensar que havia de quedar per sempre", ha manifestat. Per això, amb la col·laboració de la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga —que també ha estat present en l'acte—, van gravar-la perquè quedés per a la posteritat.
La lletra i la melodia són optimistes, perquè busquen transmetre el sentiment d'alegria que senten els berguedans quan arriba la festa: "La Patum ens dona vida", repeteix més d'una vegada. I malgrat que sigui una rumba, també inclou alguns ritmes molt representatius, com els de la cançó de l'àliga o la dels nans i, fins i tot, altres elements com els repics del tabal.
La lluna té un paper cabdal tant a la cançó com a la samarreta, i no és casualitat perquè la il·lustradora va fer el seu disseny després d'escoltar el tema en exclusiva. Segons ha relatat Cardona, "el calendari lunar és el que marca quan s'escau la festa de Corpus —i, per tant, la Patum— i, a més, la lluna és qui ens veu passar-ho bé durant totes les nits de festa", ha afegit entre riures.
La doble estrena ha agradat als assistents a la plaça. "Que maca, la samarreta!", s'ha pogut escoltar entre els murmuris de la gent. I la cançó també ha despertat bones sensacions, especialment a les tornades. Tot i això, l'acte ha hagut de començar mitja hora més tard de l'hora prevista, pels volts de les 12 h del migdia, justament a causa de la pluja.
Subscriu-te per seguir llegint
