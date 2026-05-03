Berga viu, avui sí, una Fira de Maig que omple el passeig de vida i activitat
Superant els entrebancs de la pluja de dissabte, avui la fira ha posat el focus en els tallers i tastos esportius per a infants i propostes socials per fer visible la diversitat cultural que hi ha a la comarca
Berga ha gaudit, aquest diumenge sí, d'una lluïda Fira de Maig. Després que la pluja fes que la jornada de dissabte comencés amb poca gent al carrer i obligués a suspendre o ajornar algunes activitats, avui el temps ha respectat. I s'ha notat en la vida que hi ha hagut al passeig de la Indústria durant tot el dia. El teixit associatiu local ha tornat a muntar parades per donar a conèixer els seus projectes i oferir experiències per fer partícips als assistents, tant a grans com a petits. Avui, però, posant més el focus en els tallers infantils i les propostes per fer visible la diversitat cultural que hi ha a la comarca.
La capital berguedana té un teixit associatiu ric, viu i divers, i així ho han demostrat les seves entitats. Tallers per introduir-se al món casteller, d'altres per explorar disciplines artístiques com fer peces de ceràmica amb el torn o teixits de macramé, un gran inflable per practicar l'escalada i una classe de BodyPump en directe; aquestes són només algunes de l'ampli ventall d'activitats que s'han organitzat aquest matí a la fira.
Una de les propostes que ha enganxat i sorprès més ha estat la de la Xarxa Intercultural del Berguedà. Sota el nom de Cruïlles, ha ofert un acollidor espai on apreciar la varietat de cultures que conviuen a la comarca i ho ha fet organitzant la dinàmica Ens coneixem?, per afavorir el contacte entre veïns, sigui quina sigui la seva procedència. A més, ha comptat amb la intervenció de l'activista afrocatalà, raper i poeta Daura Mangara i el concert de Jimmy Torres, un grup que ha fet aturar un munt de persones amb els seus ritmes hispanoamericans.
Un altre dels grans atractius de la jornada ha estat la celebració de la Diada Castellera de la colla berguedana, que han fet vibrar tots els aplegats a la plaça del Dr. Saló amb l'aixecament de set castells.
I després que la pluja d'ahir obligués a ajornar l'activitat, els membres del Col·lectiu Irènia finalment han pogut fer la pintada conjunta d'un mapa gegant dels països que envolten el mar Mediterrani, una iniciativa per afavorir el saber geogràfic alhora que se subratlla la importància de la pau entre nacions als més petits.
Els estands d'entitats culturals, esportives i de caràcter solidari s'han mantingut arreu del passeig per continuar divulgant sobre la tasca que fan dia rere dia, com també les parades de productes alimentaris i d'artesania del territori.
Amb aquesta àmplia oferta la Fira de Maig ha aconseguit, de nou, oferir una oferta variada perquè tothom pugui trobar algun punt del seu interès, demostrant així que el seu caràcter multisectorial atrau i funciona. Això sí, sempre que el temps acompanyi, com s'ha vist aquest cap de setmana.
