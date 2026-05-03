Els veïns de Gósol diuen "sí" a la planta embotelladora amb un 66% dels vots
L'alcalde Rafel López assegura que el projecte es traurà a licitació per donar resposta al resultat de la consulta, però que s'hauran d'estudiar els motius que hi ha darrere la "baixa participació", que ha estat del 43%
Els veïns de Gósol han estat cridats a les urnes aquest diumenge amb motiu de la consulta popular no referendària per veure si volen una planta embotelladora d'aigua al municipi o no. I el resultat ha estat que sí, amb un 66% dels vots. Segons ha explicat a aquest diari l'alcalde del municipi, Rafel López, "l'Ajuntament actuarà en conseqüència al resultat obtingut, però hem d'acabar de valorar la baixa participació d'alguna manera". Això ho diu perquè hi han votat un 43% dels censats, concretament 81 persones.
La consulta no ha estat de caràcter vinculant, per això el batlle detalla que el resultat "no vol dir que la planta s'hagi de fer per se". Tot i això, assegura que el projecte es traurà a licitació "amb tot un seguit de clàusules que recullin els interessos del poble", ha afegit López.
La votació s'ha fet perquè aquest és l'últim any que l'Ajuntament tindrà el dret d'explotació sobre un punt de captació d'aigua mineral natural en massa subterrània anomenat Manantial Cadí, el qual se li va concedir el 2021. Així, el poble de Gósol es troba en una situació d'ara o mai per tirar endavant un projecte de què es parla des de fa dues dècades.
En declaracions prèvies per a aquest diari, l'alcalde ja havia detallat que la instal·lació preveu ocupar "uns 2.000 metres quadrats" situats "a la zona del Puig", en un "clot" que faria que quedés amagada i, per tant, no generés impacte visual. A la vegada, explicava que s'evitaria el pas de camions pel nucli, tot i que sí que circularien per la carretera habitual d'accés al municipi, amb un trànsit estimat "d'uns 8 o 10 camions al dia".
El projecte, segons va assenyalar, aniria acompanyat d'un seguit de clàusules com ara la construcció d'immobles per als treballadors i dos més que serien cedits a l'Ajuntament per destinar-los al lloguer assequible. Així, se solucionaria parcialment el problema amb l'habitatge, alhora que ajudaria a afrontar el repte demogràfic. Una altra de les clàusules seria el cobrament d'un cànon a l'empresa concessionària.
Quedarà per veure amb quines condicions es licita el projecte i si, després d'uns anys, s'acaba portant a la realitat.