Territori preveu posar en marxa el bus exprés de Berga a Barcelona aquest maig
El secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Manel Nadal, ha avançat a través d'una publicació a la xarxa X que el nou servei es preveu implementar la setmana de l'11 de maig
La línia d'autobús exprés de Berga a Barcelona és una mesura llargament reivindicada al territori i, segons ha avançat el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Manel Nadal, es preveu que es posi en marxa aquest mes, concretament la setmana de l'11 de maig. Així ho ha manifestat a través d'una piulada a la xarxa X, en què afegeix que encara s'han d'acabar de quadrar les freqüències i horaris i l'empresa ha de contractar el personal. "Quan estigui tot tancat i assegurat, se'n informarà", clou.
Aquest anunci ha vingut després de la visita del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, a la capital berguedana en el marc del Pla de Govern al territori, que té per objectiu apropar i informar a la ciutadania de les accions que l'executiu té previstes a la comarca. Algunes de les més importants són la posada en marxa de l'autobús expres.cat de Berga a Barcelona i l'ampliació de la freqüència de busos a Sallent, l'ampliació de la C-16 entre Berga i Bagà o la construcció de 156 habitatges protegits.
La piulada del secretari de Mobilitat i Infraestructures ha sigut una resposta a una altra publicació del compte @BusExpresBerga, gestionat per un grup de berguedans que demanen un transport públic digne. "Bona notícia", manifesten, però es qüestionen quan entrarà en vigor i quines freqüències tindrà.
Manel Nadal ha respost la primera pregunta, però sembla que per respondre la segona encara s'haurà d'esperar que s'enllesteixin les gestions pertinents per acabar de quadrar el funcionament del servei.
