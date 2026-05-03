Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
1 de Maig a ManresaTrànsit i transport públic a Catalunya avuiRajoles eròtiquesMayka NavarroAgenda pont de MaigBerni Álvarez
instagramlinkedin

Territori preveu posar en marxa el bus exprés de Berga a Barcelona aquest maig

El secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Manel Nadal, ha avançat a través d'una publicació a la xarxa X que el nou servei es preveu implementar la setmana de l'11 de maig

Usuaris pujant en un bus a Berga, en una imatge d'arxiu

Usuaris pujant en un bus a Berga, en una imatge d'arxiu / Anna Costa/RG7

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Berga

La línia d'autobús exprés de Berga a Barcelona és una mesura llargament reivindicada al territori i, segons ha avançat el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Manel Nadal, es preveu que es posi en marxa aquest mes, concretament la setmana de l'11 de maig. Així ho ha manifestat a través d'una piulada a la xarxa X, en què afegeix que encara s'han d'acabar de quadrar les freqüències i horaris i l'empresa ha de contractar el personal. "Quan estigui tot tancat i assegurat, se'n informarà", clou.

Aquest anunci ha vingut després de la visita del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, a la capital berguedana en el marc del Pla de Govern al territori, que té per objectiu apropar i informar a la ciutadania de les accions que l'executiu té previstes a la comarca. Algunes de les més importants són la posada en marxa de l'autobús expres.cat de Berga a Barcelona i l'ampliació de la freqüència de busos a Sallent, l'ampliació de la C-16 entre Berga i Bagà o la construcció de 156 habitatges protegits.

La piulada del secretari de Mobilitat i Infraestructures ha sigut una resposta a una altra publicació del compte @BusExpresBerga, gestionat per un grup de berguedans que demanen un transport públic digne. "Bona notícia", manifesten, però es qüestionen quan entrarà en vigor i quines freqüències tindrà.

Notícies relacionades

Manel Nadal ha respost la primera pregunta, però sembla que per respondre la segona encara s'haurà d'esperar que s'enllesteixin les gestions pertinents per acabar de quadrar el funcionament del servei.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
  2. Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
  3. Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
  4. Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
  5. La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
  6. Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
  7. «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
  8. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any

Territori preveu posar en marxa el bus exprés de Berga a Barcelona aquest maig

Territori preveu posar en marxa el bus exprés de Berga a Barcelona aquest maig

Trump amenaça d’atacar l’Iran «si es porta malament» mentre estudia la seva última proposta

Trump amenaça d’atacar l’Iran «si es porta malament» mentre estudia la seva última proposta

Imatges del Baxi Manresa - València Basket

Imatges del Baxi Manresa - València Basket

Detingut a Arenys de Mar per violar i intentar assassinar una dona que va conèixer per una aplicació de cites

Detingut a Arenys de Mar per violar i intentar assassinar una dona que va conèixer per una aplicació de cites

El vehicle que va atropellar una vianant de 89 anys a Manresa i va fugir es troba sota investigació

El vehicle que va atropellar una vianant de 89 anys a Manresa i va fugir es troba sota investigació

¿Qui guanyarà les eleccions d’Andalusia 2026? Aquestes són les prediccions més enllà de les enquestes

¿Qui guanyarà les eleccions d’Andalusia 2026? Aquestes són les prediccions més enllà de les enquestes

Un incendi crema una habitació d’un pis de Puigcerdà i obliga a desallotjar-ne els ocupants

Un incendi crema una habitació d’un pis de Puigcerdà i obliga a desallotjar-ne els ocupants

Filet de llom a la cervesa i mostassa

Filet de llom a la cervesa i mostassa
Tracking Pixel Contents