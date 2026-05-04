Administració pública
Berga licita el servei de barres sense alcohol per les festes de la Patum i Carnaval
La iniciativa s'emmarca en l'estratègia municipal per a la promoció de l'oci nocturn segur, responsable i de qualitat, dins les celebracions multitudinàries de la ciutat
Redacció
L'Ajuntament de Berga té en marxa el procés de licitació del contracte administratiu de serveis per l'habilitació de barres sense alcohol. La iniciativa s'emmarca en les campanyes municipals implementades per a la prevenció i promoció de l'oci nocturn segur, responsable i de qualitat durant la celebració de grans esdeveniments com les festes de la Patum i el Carnaval.
El servei de barres sense alcohol forma part de l'estratègia global impulsada pel consistori berguedà amb l'objectiu de reduir els riscos associats al consum d'alcohol i altres substàncies, i s'integra en la campanya de consums menys abusius. Aquest servei complementa altres iniciatives com la instal·lació de punts liles, els equips d’educadores i vetlladores nocturnes i les accions de sensibilització i formació en dispensació responsable d'alcohol adreçades a entitats i el personal de les barres. Tot això, configura un model integral d'intervenció en l'oci nocturn amb perspectiva de gènere, salut i joventut.
Les barres de còctels sense alcohol es consoliden com una alternativa atractiva i accessible per a les persones assistents a les festes esmentades. La proposta del servei inclou l'elaboració de begudes amb fruita fresca i sense sucres afegits, així com petits refrigeris sòlids, amb l'objectiu d'afavorir hàbits de consum més saludables i contribuir a la reducció de conductes de risc.
Característiques del contracte
Pel que fa a la Patum, el servei de barres sense alcohol s'habilitarà en dos espais: a la plaça de Viladomat, de dimecres a diumenge; i a la plaça Cim d'Estela, zona de les Barraques, divendres i dissabte. A més, les barres sense alcohol també actuaran com a punts de dispensació de la Patumaigua. En el cas de la celebració del Carnaval, el servei es desplegarà en dos dels actes més multitudinaris de la festa: s'habilitarà un estand en el recorregut de la rua, on s’oferirà brotxetes de fruita i aigua a les colles participants; i també s'instal·larà una barra de còctels sense alcohol i fruita durant la celebració del ball de disfresses.
El pressupost del contracte és de 33.653,06 euros (IVA inclòs) i tindrà una durada de dos anys, amb possibilitat de dues pròrrogues d'un any cadascuna. Les persones naturals i/o jurídiques interessades a concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23.59 hores del 13 de maig. La presentació serà mitjançant Sobre Digital.
