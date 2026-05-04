Habitatge
L'Ajuntament de Gironella posa en marxa la inscripció per optar als pisos de lloguer assequible
Una vegada fet el buidatge de les sol·licituds, s'estima fer un sorteig entre totes les persones que compleixin els requisits de cara al mes de setembre
L'Ajuntament de Gironella ha posat en marxa el procés d'inscripció per accedir a la nova promoció de 20 habitatges de lloguer assequible que s'està construint a la zona de les Eres. Segons informen des del consistori, es tracta d'un procediment de registre per verificar que les persones interessades compleixen els requisits obligatoris i, en cas que així sigui, seran admesos per poder optar al sorteig dels habitatges disponibles.
Les peticions es poden implementar a través del portal específic de registre de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, demanant cita prèvia a l'Ajuntament de Gironella o a l'oficina d'habitatge del Consell Comarcal del Berguedà. Es preveu que el termini per formalitzar les inscripcions restarà obert fins a finals de juliol. Una vegada fet el buidatge de les sol·licituds, els perfils que compleixin els requisits entraran al sorteig dels habitatges, que es preveu s'efectuarà a finals del mes de setembre.
En aquest sentit, des de la corporació local recorden que les exigències establertes inclouen tenir un mínim de 3 anys d'empadronament a Gironella a comptar des de la data actual o 10 anys d'empadronament a Gironella de forma discontínua. Des del punt de vista econòmic, s'estipula que la persona sol·licitant ha de tenir uns ingressos mínims de rendiments del treball de 17.094 euros a l'any, xifra equivalents al Salari Mínim Interprofessional, excepte les persones que siguin pensionistes per ser majors de 65 anys o tenir una pensió d'invalidesa o jubilació. A la vegada, es determina uns ingressos màxims de rendiments del treball d'entre 45.280,85 i 50.312,05 euros, en funció dels membres de la unitat familiar sol·licitant. La unitat familiar o de convivència la poden formar persones majors d'edat o una combinació de majors i menors d'edat.
Des del consistori han posat sobre la taula els grups poblacionals prioritaris a l'hora d'accedir a la convocatòria. En concret, es destinaran 8 habitatges a joves de fins a 35 anys; 3 pisos es reserven a persones majors de 65 anys; 3 immobles es dedicaran a famílies monoparentals o nombroses; 1 habitatge es dedicarà a persones amb mobilitat reduïda; i els 5 pisos restants romandran oberts, en general, a persones que compleixin els requisits.
Culminació del projecte
Les obres de construcció s'estan executant des de finals de l'any 2025, amb un sistema modular i industrialitzat que agilitza el procés. Aquesta fórmula, a banda de les característiques incorporades als edificis pel que fa a l'eficiència energètica, garanteixen l'aposta per la sostenibilitat global del projecte. La iniciativa es va anunciar el gener de 2023 i encara la recta final amb el procediment d'adjudicació dels habitatges. Cal tenir present que, en un primer sondeig, la corporació va poder constatar l'interès de la ciutadania.
El projecte és finançat amb fons propis de l’Ajuntament i una subvenció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través dels fons Next Generation. La iniciativa s'ha pressupostat en 2,5 milions d'euros per alçar dos edificis de 10 pisos cadascun, a tocar de l'Anella Esportiva de Gironella. Els immobles tindran entre 70 i 75 metres quadrats, amb dues o tres habitacions, cuina-menjador, bany i plaça d'aparcament. Els lloguers rondaran els 400 euros al mes.
