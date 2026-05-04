La planta embotelladora de Gósol utilitzaria menys del 2% de l'aigua anual del Manantial Cadí
Les inspeccions de l'Ajuntament avalen que el projecte no hauria de provocar cap afectació rellevant a l'aqüífer Manantial Cadí, del qual es beneficiaria la planta
Malgrat això, el consistori no descarta que el canvi climàtic pugui alterar aquestes condicions amb el pas dels anys
La planta embotelladora d'aigua de gestió municipal que es podria construir a Gósol, tot i ser un projecte d'envergadura, "no hauria de provocar cap afectació rellevant a l'aqüífer del qual es beneficiaria", segons un informe elaborat pel mateix l'Ajuntament. El plantejament, que ha rebut l'aprovació del 66% dels votants en la consulta d'aquest diumenge, utilitzaria 3,8 litres per segon dels recursos que arriben a l'aqüífer anomenat Manantial Cadí, una xifra que no arriba al 2% de l'aigua que rep en tot un any (estimada en 6,4 milions de litres).
"El cabal autoritzat per a la planta embotelladora és molt reduït en comparació amb la capacitat de l'aqüífer i la seva renovació anual", per això l'Ajuntament confia que el projecte no li suposaria grans perjudicis. Tot i això, reconeix que les valoracions que ho recolzen es basen en estimacions. "No es pot descartar que el canvi climàtic pugui alterar aquestes condicions al llarg de les pròximes dècades", fent que el cabal sigui menor i, per tant, que la quantitat d'aigua que s'explota representi un percentatge d'explotació més elevat.
El consistori disposa des del 2019 d'una concessió per explotar 3,8 litres per segon de la font natural i, si aquest any no licita l'obra de la planta embotelladora, perdrà definitivament aquest dret. Sabent que l'aqüífer està "sota el punt de mira de la indústria embotelladora", el govern local proposa impulsar el projecte seguint un model de gestió pioner, ja que les plantes embotelladores acostumen a ser gestionades per empreses privades.
En aquest sentit, la corporació veu com un avantatge el model de concessió municipal perquè el municipi podria rebre bones contrapartides i també podria evitar, o reduir al màxim, possibles abusos. Això és perquè "l'empresa concessionària tindria l'obligació de presentar auditories externes i permetre el control i el monitoratge per part de l'Ajuntament dels litres extrets", segons es detalla a l'informe.
L'àrea de captació de l'aqüífer Manantial Cadí es troba entre els municipis de Gósol (Berguedà), Josa i Tuixent (Alt Urgell), la Coma i la Pedra i Guixers (Solsonès), però es considera que una de les millors opcions és aixecar la central al municipi berguedà perquè "presenta certes facilitats tècniques". S'estima que la planta tindria una superfície d'entre 1.500 i 1.800 metres quadrats que es troba a la zona del Puig, en un "clot" que faria que quedés amagada i, per tant, no generés impacte visual al poble.
Punts a favor i en contra
Això sí, la planta comportaria certs perjudicis pel que fa al trànsit, per exemple, ja que cada dia circularien entre 8 i 10 camions per la principal carretera d'accés al municipi. A banda, també requeriria la construcció d'una nova carretera d'accés a la parcel·la on es preveu aixecar la planta, el cost de la qual aniria a càrrec de l'adjudicatari de la licitació.
Amb el projecte, però, Gósol també podria obtenir bones contrapartides, com ara la construcció d'immobles que podrien resoldre l'actual problema d'accés a l'habitatge, es crearien més de vint llocs de treball i aquests factors dos podrien mitigar la tendència al despoblament que hi ha al territori, entre altres beneficis.
L'Ajuntament toca de peus a terra i és conscient que "tirar endavant el projecte comporta certs riscos, igual que no fer-ho" i que poden sorgir imprevistos, per això assegura que "s'intentarà tenir tot blindat al màxim".
