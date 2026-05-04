Política
Puig-reig posa les bases per a la creació dels pressupostos participatius
Es preveu que una empresa externa treballi en l'aterratge de la proposta, que prendrà forma al llarg de l'estiu per tal de procedir amb la votació de les propostes al novembre
L'Ajuntament de Puig-reig ha acordat la posada en marxa dels pressupostos participatius locals de cara a l'exercici 2027. El plenari hi va donar llum verda en el decurs de la sessió del mes d'abril, en la qual també es va aprovar l'adhesió del consistori al Sistema Central d'Adquisicions de la Generalitat de Catalunya, una modificació pressupostària, i un seguit de taxes i preus públics.
El regidor de Gestió econòmica, Pol Vila, va compartir el detall de les bases i la primera convocatòria dels pressupostos participatius de Puig-reig. La corporació treballarà amb una empresa externa perquè s'encarregui de l'organització, estructuració i planificació dels pressupostos i el seu calendari. En aquest cas, es destinarà una partida de 20.000 euros per a projectes que se sotmetran a votació a partir de les propostes dels veïns i veïnes, perquè es pugui incloure en l'exercici 2027.
El calendari de presentació de les propostes s'iniciarà al juny i s'allargarà fins a mig setembre, incloent-hi sessions de dinamització per als veïns. La validació dels projectes finalitzarà el 15 d'octubre i el període de votacions serà durant la primera quinzena de novembre, coincidint amb les festes de Sant Martí. La votació es realitzarà a través d'una plataforma digital que posa a disposició dels municipis la Diputació de Barcelona. La proposta va ser aprovada per unanimitat.
Licitacions i pressupost
Altres punts tractats en el plenari van ser la declaració com a deserta de la licitació del servei de neteja dels edificis municipals. L'alcaldessa, Eva Serra, va explicar que no s'ha presentat cap empresa en el procés i, per això, s'ha optat per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al Sistema Central d'Adquisicions de la Generalitat. La finalitat és poder disposar d'alguns serveis mancomunats, començant per contractar la neteja dels equipaments de titularitat local. Tots els regidors hi van votar d'acord.
També pel que fa a licitacions, es va aprovar per unanimitat el plec de bases dels serveis de manteniment i conservació de les instal·lacions d'aigua potable, l'EDAR de Cal Vidal, gas, instal·lacions tèrmiques i control de legionel·la. Aquesta licitació s'ha separat per lots, amb un cost total de 328.801 euros a l'any (IVA inclòs). La licitació tindrà una durada de tres anys i prorrogables a dos més.
Una altra qüestió validada amb l'acord de tots els grups va ser la modificació del pressupost del 2026 per tal d'incorporar les subvencions confirmades recentment, així com per incloure algunes desviacions de projectes que formen part dels comptes. Les subvencions rebudes van vinculades a qüestions com els treballs en camins o l'habitatge, i també en àmbits com els treballs al medi natural o dels esports.
D'altra banda, es va sotmetre a votació un reconeixement extrajudicial de crèdits per pagar factures per valor de 7.657,83 euros. En aquest cas, l'oposició es va abstenir.
Taxes i festius del 2027
La sessió va servir per donar llum verda a un seguit de preus públics de serveis municipals que es prestaran durant els mesos d'estiu i l'inici del curs escolar vinent. Això inclou diferents celebracions dins el programa de la Festa Major de Puig-reig d'enguany, i també l'actualització de l'IPC a les entrades i abonaments de la piscina municipal, de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol.
Un altre punt d'interès general va ser la validació del calendari de festes locals de l'any 2027. A Puig-reig, seran el 17 de maig, per Festa Major; i l'11 de novembre, per Sant Martí. A l'Ametlla de Merola, els festius locals seran el 17 de maig, Festa Major de Puig-reig; i el 20 de setembre, Festa Major de l'Ametlla de Merola.
Subscriu-te per seguir llegint
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- "És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès