Un cotxe surt de la via i cau 20 metres a Vilada
El conductor va poder sortir del vehicle i va tornar a pujar a la carretera pel seu propi peu
El conductor d'un cotxe que va sortir de la via i va caure uns 20 metres per un pont de Vilada, va sortir del vehicle pel seu propi peu i va tornar a la calçada on va avisar a emergències. L'avís es va fer a les 18.35 hores de dilluns, i el succés va tenir lloc a la C-26, al tram que passa pel Pont del Sofre, per on es va precipitar el vehicle. Al turisme només hi anava el conductor, el qual, tot i la caiguda, va aconseguir sortir sense necessitar un rescat, va tornar a pujar a la carretera i va trucar el 112 ell mateix. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar en estat menys greu a l'hospital de Berga.
El cos de Bombers de la Generalitat va revisar la zona descartant possibles víctimes, va desactivar la bateria del turisme per evitar riscos i van netejar una taca d'oli que va deixar, amb sepiolita.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès