Un cotxe surt de la via i cau 20 metres a Vilada

El conductor va poder sortir del vehicle i va tornar a pujar a la carretera pel seu propi peu

Bombers de la Generalitat treballant en l'acident de Vilada / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Jordi Torres Cusidó

Manresa

El conductor d'un cotxe que va sortir de la via i va caure uns 20 metres per un pont de Vilada, va sortir del vehicle pel seu propi peu i va tornar a la calçada on va avisar a emergències. L'avís es va fer a les 18.35 hores de dilluns, i el succés va tenir lloc a la C-26, al tram que passa pel Pont del Sofre, per on es va precipitar el vehicle. Al turisme només hi anava el conductor, el qual, tot i la caiguda, va aconseguir sortir sense necessitar un rescat, va tornar a pujar a la carretera i va trucar el 112 ell mateix. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar en estat menys greu a l'hospital de Berga.

El cos de Bombers de la Generalitat va revisar la zona descartant possibles víctimes, va desactivar la bateria del turisme per evitar riscos i van netejar una taca d'oli que va deixar, amb sepiolita.

