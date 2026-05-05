Política
Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
El seu partit que va néixer com a formació independent es va trencar en el moment que es va saber que passaria a encapçalar la llista d'AC per Berga
La regidora a l'oposició i portaveu de Berga Grup Independent a l'Ajuntament de Berga, Judit Vinyes, ha esdevingut la primera representant de l'actual plenari a confirmar la seva candidatura a l'alcaldia de cara a les eleccions municipals del 2027. Ara bé, no ho farà sota les sigles de l'agrupació d'electors, sinó per part d'Aliança Catalana. La formació va oficialitzar-la com a cap de llista encara no fa un mes, en una decisió que molts donaven per feta després de l'enrenou del mes de desembre i l'escissió de la seva formació, que havia nascut com a independent.
Vinyes valora com s'està produint l'encaix entre els dos grups, les primeres sensacions en aquesta ja encetada cursa electoral i la traca final del mandat, en la qual s'ha compromès a defensar els veïns i veïnes que van fer confiança al projecte de BeGI.
Com encara aquesta nova etapa com a alcaldable de Berga?
L’entomo amb molta il·lusió, potser fins i tot més que l’anterior vegada. No hi ha molta diferència respecte al que era la nostra ideologia quan ens vam presentar el 2023, en el sentit que una de les coses que Aliança Catalana va venir a buscar de Berga Grup Independent era la nostra idea per la ciutat de Berga. Per tant, el nostre projecte de ciutat continuarà en el mateix sentit. Podem dir que la nova candidatura tindrà l’ànima de Berga Grup Independent i el cos d’un partit com és Aliança Catalana.
Què l’ha motivat a fer el pas dins el projecte d’Aliança?
Una de les coses que més m’ha cridat és que molts problemes que tenen els municipis en zones com la Catalunya Central és que estan totalment oblidats des de Barcelona. Llavors, molts dels projectes i lleis que s’impulsen no estan en contacte amb el territori. Aleshores, si tu vols modificar alguna d’aquestes normes, necessites tenir representació al Parlament. Com a grup independent, era pràcticament impossible arribar-hi, així que ara ens garantim que si hi ha un tema important, podrem fer arribar la nostra veu al Parlament.
Com s’ha lligat el conveni d’integració entre les dues parts?
La signatura del conveni el que ha garantit és, primerament, culminar el procés engegat amb l’assemblea de Berga Grup Independent celebrada el desembre, quan es va aprovar que jo sortís del grup i que el Lluís continués liderant BeGI. Com que no va poder ser així, l’acord garanteix que els vots que es van dipositar ara fa tres anys a Berga Grup Independent continuen defensats per algú a l’Ajuntament. A la vegada, també s’acorda complir un seguit de reglaments interns, codis ètics i de conducta, típics d’un partit polític.
I com es produirà l’encaix entre el nucli de BeGI i el d’Aliança?
Ara ens trobem que hi ha gent que ja fa mesos que està afiliada a Aliança Catalana i altres que encara no. Cadascú fa la transició a la seva manera. En tot cas, com que ara sí que ja hi ha una entesa formal, reforcem els contactes i ens reunim conjuntament al local, que serà l’espai de Berga Grup Independent i la seu d’Aliança Catalana al Berguedà.
Des que s’ha anunciat la candidatura, l’han interpel·lat els veïns?
La veritat és que he tingut força interaccions i m’ha sorprès la quantitat de persones que s’han alegrat i que m’han dit que votarien a Aliança.
A banda de la seva persona, ja hi ha una base per configurar la llista de les eleccions del 2027?
S’està avançant. Ja he tingut contactes amb persones, algunes noves i altres que continuen. El que sí que tinc és molta llibertat per part del partit, i això ho agraeixo molt. També estem contents perquè hem guanyat afiliats i, d’alguna manera, enterrem la discòrdia que va sorgir al desembre.
En relació amb l’esmentada assemblea del desembre, i respecte de les opinions expressades per part de les persones que aleshores es van desvincular del grup, considera que hi va haver un engany?
Les dades són les quines són. Vull que quedi molt clar que nosaltres només responem amb documents i fets. Penso que quan algú fa un nou projecte no ha de quedar ancorat al passat i no ha de tenir aquestes paraules en contra de persones amb les quines has estat treballant durant molt temps. No entraré en retrets, però sí que vull deixar clar que en aquella assemblea van perdre una votació, i el que ha passat és que no l’han acceptat. Al final, el que diguin parla més d’ells que de mi.
Si l’aritmètica electoral posa sobre la taula un acord de govern amb Arrelats l’any que ve, estaria disposada a treballar-hi?
M’hauria de pensar molt bé si els volem com a socis perquè, segons ells, Aliança Catalana ha tacat el seu honor. Tinc molt clar amb qui no farem govern, però també amb qui ho podem fer. Penso que no seria un no rotund, però hi hauria d’haver unes disculpes. I no només cap a la meva persona, sinó cap al conjunt d’Aliança Catalana també.
I amb qui té clar que no seria sòcia en cap cas?
Amb la CUP, Esquerra i el Partit Socialista. Tots els grups d’esquerres i els espanyolistes.
Fins aleshores, quins són els temes sobre els quals més insistiran com a grup municipal de BeGI?
El primer, i és el més indignant, és que som al maig i no tenim els pressupostos aprovats. Després, està el servei de grua municipal, que creiem que és molt important licitar-la perquè suposa un hàndicap. Aleshores hi ha un seguit d’inversions relacionades amb els pressupostos, que és difícil valorar mentre no els tinguem. En tot cas, és evident que les obres als Pedregals no es poden aturar de cap manera i que s’ha de desencallar d’una vegada el projecte de l’estació d’autobusos. També cal avançar amb el tema de la parada provisional, la millora de les voreres i qüestions de seguretat, entre altres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès