Sant Jordi es prepara per cuinar 300 quilos de cargols en una nova edició del Roseret
El programa inclou novetats com un tardeig i la participació del Club de Patinatge Artístic de Cercs en l'organització de la festa nocturna
Sant Jordi de Cercs compta els dies per a la tradicional Festa del Roseret. La celebració es durà a terme entre els dies 8 i 10 de maig, en una agenda on, novament, l'acte més destacat serà la Cargolada Popular, que enguany arriba a la 58a edició. Així mateix, el programa també inclou activitats de caràcter lúdic, cultural i popular.
Segons ha compartit per part de l'Ajuntament de Cercs el regidor Jordà Prat, es cuinarà la mateixa quantitat de cargols que els darrers anys: un total de 300 quilos. Això permet servir més d'un miler de racions que, a diferència d'anys anteriors, posarà les bases de l'elaboració durant la tarda de divendres (bullir els cargols i preparar el sofregit). I diumenge, des de primera hora, s'acabarà de preparar el plat en una cassola de grans dimensions i gràcies al treball de diferents voluntaris. El repartiment dels plats engegarà a les 13.00 hores, i els tiquets per adquirir-los es podran comprar el mateix dia, a partir de les 11.30 hores.
La cargolada es desenvoluparà el 10 de maig, que arrencarà amb una cercavila gegantera al so dels Entrompats. En paral·lel, al nucli s'hi desplegarà el III Mercat de productors i artesans de proximitat i l'exposició del 44è Concurs de pintura ràpida - Memorial Antoni Serra, amb les obres que els artistes participants hauran pintat els dies previs. Altres activitats consolidades són l'audició de sardanes amb la Cobla Pirineu, el Concurs de Truc i uns tallers infantils.
L'inici de la celebració serà divendres a la tarda, quan s'ha inclòs una de les novetats d'aquesta edició. Es tracta d'un tardeig a la plaça, on els assistents podran fer un mos o un beure mentre gaudeixen de música. Serà entre els 19.00 i les 22.00 hores. Abans, s'ha previst una sessió de musicoteràpia amb Laura Luceño i el partit de futbol de solters contra casats. La nit clourà amb la festa nocturna, dirigida al públic més jove, i que estrena organitzadors. Se n'ocuparan des del Club de Patinatge Artístic de Cercs, que ha lligat les actuacions dels DJ Knight i Destor, al Pavelló, en una activitat que té una entrada de 5 euros.
En darrera instància, l'agenda de dissabte inclou propostes pensades pels més menuts al matí, i el Concurs de Botifarra i la Cursa de Cargols a primera hora de la tarda. A les 17.30 hores se celebrarà l'ofici solemne, que donarà pas a un bingo festiu. En la franja nocturna s'ha previst el sopar popular (tiquets a 14 euros els adults i 10 els infants), així com el ball amb el Duet Ambient. Trobareu el detall del programa aquí.
