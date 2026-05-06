Educació
El Concurs Tísner de Creació de Jocs en Català reconeix una proposta de l'Escola Vedruna de Berga
El certamen, organitzat per Plataforma per la Llengua, ha premiat amb un accèssit el projecte dels alumnes de cinquè, en una edició on s'han rebut més de 100 iniciatives entre les dues categories
Redacció
Arregla la CATàstrofe. Aquest és el nom del joc pensat pels alumnes de cinquè de l'Escola Vedruna Berga reconegut amb un accèssit en l'onzena edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs en Català. Impulsat per Plataforma per la Llengua, el certamen es divideix en dues categories en les quals s'han recollit més d'un centenar de projectes creats per alumnes de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, i la Franja de Ponent.
Ha estat dins la categoria Grumet, dirigida a l'alumnat d'entre 11 i 12 anys, que s'ha reconegut la proposta berguedana. La guanyadora d'aquest grup d'edat ha estat S.O.S. La Terra, un joc cooperatiu en què l'objectiu és salvar la Terra mitjançant la comunicació i el treball en equip i obra dels alumnes de cicle superior de primària de l'Espai Obert la Serra (Sant Pere de Ribes). El segon premi ha recaigut en un grup de 5è de primària de l'Escola Fluvià (Barcelona), amb el joc Pirates ortogràfics, mentre que el tercer premi se l'ha endut la classe de 5è de l'Escola de Sant Esteve de Guialbes (Pla de l'Estany) amb Les 10 illes perdudes. Els altres dos accèssits han sigut per a Castanya Daurada, del grup de 5è de l'escola Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès), i per al joc La unió d'alumnes de 6è de l'Escola Dolors Monserdà-Santapau (Barcelona).
Pel que fa a la categoria Pirata, que inclou l'alumnat de 13 i 14 anys, s'ha guardonat amb el màxim reconeixement La serp de la venta. Inspirat en la rondalla popular homònima, proposa salvar Xeraco en derrotar la serp tot superant proves lingüístiques i de cultura. L'han creat els estudiants de 2n d'ESO de l'IES Montdúver (Xeraco). El segon premi ha anat a parar a l'Institut Escola Trinitat Nova, concretament l'alumnat de 2n d'ESO, amb la proposta Què, qui, on?, mentre que el tercer ha sigut pel joc El fantasma de les paraules, dels alumnes de 3r d'ESO de la Nostra Escola Comarcal C.V. d'Ensenyament (Picassent). Els accèssits han sigut per al joc La recerca de la barretina, d'alumnes de 1r d'ESO de l'Institut Castell del Quer (Prats de Lluçanès); el segon per a Memory d'Ort, de 2n d'ESO de l'Institut Nou Alcarràs, i el tercer, per a Tarraco en 4 parts, de la classe de 2n d'ESO de la Fundació Privada Divina Providència (Vinaròs).
Els premis van des de lots d'Scrabble per l'aula al repartiment de jocs per a cada alumne, així com gaudir de tallers de jocs de taula o excursions. En el cas dels guanyadors, els jocs s'exposaran al llarg de l'estiu al Museu del Joguet de Catalunya, ubicat a Figueres. L'entrega dels guardons es va fer en acte celebrat al Teatre Poliorama de Barcelona i que va comptar amb gairebé 300 assistents entre alumnes, mestres, autoritats i familiars. A més, gairebé una trentena d'escoles van seguir la gala en línia.
