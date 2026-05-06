Gestió cultural
El Consell Gaudí valida la incorporació del Xalet del Catllaràs
L'òrgan passa a sumar una vintena d'obres i els seus gestors, conformant una xarxa que vetlla per la difusió de les creacions de l'arquitecte
Redacció
El Consell per al Foment i la Difusió de l'obra de Gaudí, més conegut com a Consell Gaudí, ha aprovat incloure com a nous membres a les representacions a càrrec de la gestió del Xalet del Catllaràs de la Pobla de Lillet, i també dels mosaics de l'església de Sant Pacià (Barcelona). Totes dues són obres acreditades amb l'autoria d'Antoni Gaudí, que passen a formar part d'aquest teixit que ja suma una vintena d'edificacions i creacions d'arreu de Catalunya.
La inclusió del Xalet arriba després de la confirmació de l'autoria, tal com defensava el municipi des de fa dècades. S'ha corroborat mitjançant l'estudi encarregat pel Departament de Cultura i elaborat per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la UPC i comissari de l'Any Gaudí 2026. Segons la recerca efectuada, s'identifiquen metodologies i tècniques singulars de l'arquitecte que n'acrediten l'autoria, malgrat que no la reivindiqués mai públicament tenint en compte que l'execució no va seguir fidelment el seu projecte original.
Pel que fa a la parròquia de Sant Pacià, la inclusió se centra específicament en els mosaics del paviment. En aquest cas, es té en compte l'existència d'una base documental i bibliogràfica sòlida, reforçada pels arxius de la Sagrada Família i per la recerca de la Càtedra Gaudí, que permeten confirmar l'autoria gaudiniana de les peces.
Així, amb la incorporació d'aquestes dues representacions, ja són 19 les obres que formen part del Consell Gaudí. L'òrgan és presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i està integrat pels gestors dels edificis gaudinians, tant públics com privats, a més d'entitats i experts reconeguts en l'obra de l'arquitecte i altres representants del Govern de la Generalitat. Entre les seves funcions, destaca la creació i consolidació d'una xarxa que agrupi les obres de Gaudí al país, amb l'objectiu de facilitar-ne l'estudi, promoure'n la visita i impulsar la recerca sobre la seva vida i producció artística.
Any Gaudí
Aquest 2026, es commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i Cornet. L'acció és impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb la participació coordinada de totes les obres i entitats vinculades al llegat de l'arquitecte.
La commemoració té com a objectius principals explicar la dimensió científica i interdisciplinària de l'obra de Gaudí, interpretar-la de manera conjunta i interrelacionada, difondre la seva obra més desconeguda, transmetre la unitat i el consens en la conservació i difusió del llegat gaudinià, i acostar la seva obra a la ciutadania, amb una atenció especial als públics joves. L’Any Gaudí s'està desplegant amb un ampli programa d'activitats culturals, científiques i divulgatives, d'abast local, nacional i internacional.
Un dels actes més rellevants serà la missa solemne en record a Antoni Gaudí, just el dia del centenari de la seva mort: el 10 de juny. Serà dins l'espai de l'obra més reconeguda de l'arquitecte, la Sagrada Família, i oficiada pel Papa Lleó XIV. El Sant Pare també té previst, entre altres, visitar Montserrat.
