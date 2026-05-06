El Govern central dona suport al pla de la central reversible de la Baells amb una ajuda de 6 milions d'euros
El projecte busca aportar flexibilitat al sistema energètic i no dependre exclusivament de fonts renovables intermitents com la solar
Guillem Costa
El Govern central mostra suport al projecte de crear una central reversible a l’embassament de la Baells, al Berguedà. El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha assignat una ajuda de 6 milions d’euros sol·licitada al programa de l’IDAE (Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia) per impulsar solucions d’emmagatzematge energètic.
La implicació del ministeri, detallen fonts coneixedores del projecte, suposa un reconeixement institucional a la solidesa tècnica del pla i a la necessitat estratègica d’aquesta actuació per avançar cap a la transició energètica i disposar de més capacitat per emmagatzemar energia.
En el context de la descarbonització, és clau disposar de bateries per no dependre de la llum del sol i poder accedir a l’energia en tot moment. A més dels camps de bateries, una de les fórmules per aconseguir-ho i aportar més flexibilitat al sistema és la construcció de centrals hidroelèctriques de bombeig com la de la Baells. Aquestes infraestructures bombegen l’aigua durant el dia, quan l’energia és més barata, i generen energia durant la nit o quan convé mitjançant la caiguda de l’aigua per gravetat.
Fase inicial
De moment, el projecte de la Baells es troba en una fase inicial de desenvolupament, elaboració i tramitació. Els costos d’aquesta primera fase estan dimensionats al voltant dels 15 milions d’euros. En aquest cas, l’ajuda sol·licitada, de 6 milions, contribuirà a finançar aquesta etapa prèvia, imprescindible per definir l’abast tècnic i administratiu d’una infraestructura que, en cas d’avançar cap a l’execució de les obres, requerirà més endavant una inversió superior als 400 milions d’euros.
L’aposta del Govern per l’electrificació i l’emmagatzematge s’emmarca en la nova assignació de 670 milions d’euros del Pla de Recuperació anunciat aquest dimecres per la ministra Sara Aagesen. Dins d’aquest paquet, es preveuen 165 milions per a set projectes de bombeig hidroelèctric, entre els quals la Baells aspira a situar-se com una de les dues principals actuacions a Catalunya.
Els promotors de la central hidroelèctrica reversible són Verbund i E-Storage, que comptaran amb el suport de L’Energètica, la companyia elèctrica pública de la Generalitat, que fa unes setmanes va explicar que se sumaria al projecte.
Contrapartides
Un dels pròxims reptes, a més d’avançar en la tramitació inicial, és aconseguir més suport territorial, després que les consultes realitzades als municipis implicats com Vilada, la Nou de Berguedà i Cercs mostressin un rebuig majoritari a la nova central.
Una de les contrapartides anunciades pels promotors és la bonificació d’un 40% de la factura de la llum als veïns, a més d’altres millores als carrers dels municipis afectats. A Cercs, el govern municipal ha repetit en diverses ocasions que no acceptaran la central si no s’avança en l’enderroc i renaturalització de les restes de l’antiga central tèrmica de la localitat.
