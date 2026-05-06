Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Entrades Festival CaminsPonts JoiersRodaliesHantavirusDario BorhaniLa Meva Salut
instagramlinkedin

El Govern central dona suport al pla de la central reversible de la Baells amb una ajuda de 6 milions d'euros

El projecte busca aportar flexibilitat al sistema energètic i no dependre exclusivament de fonts renovables intermitents com la solar

La central s'ha projectat entre la Baells i el Pla de Clarà

La central s'ha projectat entre la Baells i el Pla de Clarà / Cedida

Guillem Costa

Barcelona

El Govern central mostra suport al projecte de crear una central reversible a l’embassament de la Baells, al Berguedà. El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha assignat una ajuda de 6 milions d’euros sol·licitada al programa de l’IDAE (Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia) per impulsar solucions d’emmagatzematge energètic.

La implicació del ministeri, detallen fonts coneixedores del projecte, suposa un reconeixement institucional a la solidesa tècnica del pla i a la necessitat estratègica d’aquesta actuació per avançar cap a la transició energètica i disposar de més capacitat per emmagatzemar energia.

En el context de la descarbonització, és clau disposar de bateries per no dependre de la llum del sol i poder accedir a l’energia en tot moment. A més dels camps de bateries, una de les fórmules per aconseguir-ho i aportar més flexibilitat al sistema és la construcció de centrals hidroelèctriques de bombeig com la de la Baells. Aquestes infraestructures bombegen l’aigua durant el dia, quan l’energia és més barata, i generen energia durant la nit o quan convé mitjançant la caiguda de l’aigua per gravetat.

Fase inicial

De moment, el projecte de la Baells es troba en una fase inicial de desenvolupament, elaboració i tramitació. Els costos d’aquesta primera fase estan dimensionats al voltant dels 15 milions d’euros. En aquest cas, l’ajuda sol·licitada, de 6 milions, contribuirà a finançar aquesta etapa prèvia, imprescindible per definir l’abast tècnic i administratiu d’una infraestructura que, en cas d’avançar cap a l’execució de les obres, requerirà més endavant una inversió superior als 400 milions d’euros.

L’aposta del Govern per l’electrificació i l’emmagatzematge s’emmarca en la nova assignació de 670 milions d’euros del Pla de Recuperació anunciat aquest dimecres per la ministra Sara Aagesen. Dins d’aquest paquet, es preveuen 165 milions per a set projectes de bombeig hidroelèctric, entre els quals la Baells aspira a situar-se com una de les dues principals actuacions a Catalunya.

Els promotors de la central hidroelèctrica reversible són Verbund i E-Storage, que comptaran amb el suport de L’Energètica, la companyia elèctrica pública de la Generalitat, que fa unes setmanes va explicar que se sumaria al projecte.

Contrapartides

Un dels pròxims reptes, a més d’avançar en la tramitació inicial, és aconseguir més suport territorial, després que les consultes realitzades als municipis implicats com Vilada, la Nou de Berguedà i Cercs mostressin un rebuig majoritari a la nova central.

Notícies relacionades

Una de les contrapartides anunciades pels promotors és la bonificació d’un 40% de la factura de la llum als veïns, a més d’altres millores als carrers dels municipis afectats. A Cercs, el govern municipal ha repetit en diverses ocasions que no acceptaran la central si no s’avança en l’enderroc i renaturalització de les restes de l’antiga central tèrmica de la localitat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
  2. L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
  3. Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
  4. La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
  5. El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
  6. Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
  7. Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
  8. La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada

El Govern central dona suport al pla de la central reversible de la Baells amb una ajuda de 6 milions d'euros

El Govern central dona suport al pla de la central reversible de la Baells amb una ajuda de 6 milions d'euros

Mireia Muntada (Paulig): «El talent no depèn del codi postal, sinó de les oportunitats, l’actitud i les decisions que prens»

Mireia Muntada (Paulig): «El talent no depèn del codi postal, sinó de les oportunitats, l’actitud i les decisions que prens»

S'inicia un projecte transpirinenc per defensar la relació dels ramaders amb el llop i amb l'os

S'inicia un projecte transpirinenc per defensar la relació dels ramaders amb el llop i amb l'os

El DocsBarcelona 2026 convida a viure l’emoció de «les històries humanes que hi ha darrere dels grans titulars»

El DocsBarcelona 2026 convida a viure l’emoció de «les històries humanes que hi ha darrere dels grans titulars»

La Punk Trail de Sant Joan bat rècords amb més de 700 inscrits

La Punk Trail de Sant Joan bat rècords amb més de 700 inscrits

Inscripcions obertes per al curs gratuït de certificat professional en administració a Vilanova del Camí

Inscripcions obertes per al curs gratuït de certificat professional en administració a Vilanova del Camí

Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa

Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa

El Concurs Tísner de Creació de Jocs en Català reconeix una proposta de l'Escola Vedruna de Berga

El Concurs Tísner de Creació de Jocs en Català reconeix una proposta de l'Escola Vedruna de Berga
Tracking Pixel Contents