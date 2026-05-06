Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Polígon del Pont Nou IIRodaliesHantavirusFem ÒperaEntrades Festival CaminsLa Meva Salut
instagramlinkedin

Catalunya ja va registrar un cas autòcton d’hantavirus al Berguedà fa dos anys

El Servei de Vigilància Epidemiològica va notificar la detecció d’un cas autòcton a la Catalunya central el setembre del 2024

Un ratolí positiu d'hantavirus

Un ratolí positiu d'hantavirus / Europa Press

Alba Díaz

Regió7

Manresa

El brot d’hantavirus detectat en un creuer a l’Atlàntic, amb diverses persones afectades i almenys tres morts, ha tornat a posar el focus en aquest virus poc freqüent però potencialment greu. Tot i que els casos són excepcionals, Catalunya ja en va registrar un precedent recent: el d’un pacient del Berguedà diagnosticat el 2024, l’únic cas autòcton confirmat en els darrers anys.

L’evolució del cas va ser greu en un primer moment: a principis d’octubre, l'home, resident en una zona rural de la comarca, va haver d’ingressar a l'hospital, passant per la unitat de cures intensives (UCI). Durant l’estada hospitalària es van recollir mostres per identificar l’agent causant i, a inicis de novembre, el Centre Nacional de Microbiologia en va confirmar el diagnòstic positiu per hantavirus. Un cop notificat el cas a les autoritats sanitàries, es van activar els protocols de vigilància i control. Finalment, el pacient va rebre l’alta mèdica amb una evolució favorable.

Aquest episodi, tot i ser puntual, contrasta amb el brot detectat recentment en el creuer internacional MV Hondius, que ha tingut conseqüències més greus. El vaixell, que navega per l’Atlàntic després de salpar d’Ushuaia (Argentina) amb destinació a Cap Verd, transporta 147 persones —88 passatgers i 59 tripulants— de 23 nacionalitats. Cinc d'ells, catalans. Segons fonts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, cap d’ells presenta símptomes i es troben en bon estat de salut.

Segons les dades disponibles, el brot ha provocat la mort de tres persones i hi ha almenys set casos possibles d’infecció: dos confirmats en laboratori i cinc sospitosos. Entre aquests, hi ha un pacient en estat crític i tres amb símptomes de diversa gravetat.

Mentrestant, tres dels casos actius seran evacuats cap als Països Baixos en les pròximes hores, mentre les autoritats decideixen el destí final del vaixell, que ha d'atracar a les Canàries, i les mesures a aplicar per contenir el brot.

Què és l'Hantavirus?

La síndrome pulmonar per Hantavirus és una malaltia infreqüent, però greu, causada per un virus que les persones adquireixen per contacte amb orina, excrements i saliva de rosegadors infectats, fonamentalment en respirar aire contaminat amb el virus. La infecció, però, no es transmet de persona a persona.

Aquesta malaltia es produeix esporàdicament en persones que viuen en àrees rurals i boscoses dels Estats Units i altres parts del món, com va ser el cas de l'infectat en una zona rural del Berguedà.

Símptomes

Els símptomes comencen entre una i sis setmanes després d'haver entrat en contacte amb aquest virus. Es presenta amb símptomes generals com:

  • Febre
  • Malestar general
  • Dolors musculars
  • Dolor abdominal
  • Cefalea
  • Nàusees
  • Vòmits

Notícies relacionades

Al cap de pocs dies, la infecció progressa, apareixent tos i dificultat respiratòria.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
  2. Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
  3. Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
  4. La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
  5. El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
  6. Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
  7. Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
  8. La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada

La façana de l’Ajuntament de Manresa s’il·luminarà de blau amb motiu del Dia d’Europa

La façana de l’Ajuntament de Manresa s’il·luminarà de blau amb motiu del Dia d’Europa

El cas d'hantavirus del Berguedà: l’únic precedent recent de la malaltia a Catalunya

El cas d'hantavirus del Berguedà: l’únic precedent recent de la malaltia a Catalunya

Anticorrupció descarta que Pedro Sánchez sigui «el número 1» i defensa que Ábalos encapçala l’organització criminal

Anticorrupció descarta que Pedro Sánchez sigui «el número 1» i defensa que Ábalos encapçala l’organització criminal

Pimec reclama a les empreses que no deixin d'apujar els salaris malgrat la guerra de l'Iran: "És urgent i necessari"

Pimec reclama a les empreses que no deixin d'apujar els salaris malgrat la guerra de l'Iran: "És urgent i necessari"

Un llibre de converses retrata les diferents facetes de Feliu Formosa i mostra la seva cara més íntima

Un llibre de converses retrata les diferents facetes de Feliu Formosa i mostra la seva cara més íntima

Crítics d’ERC presenten una denúncia interna contra Rufián per «deslleialtat al partit»

Crítics d’ERC presenten una denúncia interna contra Rufián per «deslleialtat al partit»

Una empremta dactilar a una bossa de plàstic va conduir a detenir l'acusat d'esquarterar un home a Piera

Una empremta dactilar a una bossa de plàstic va conduir a detenir l'acusat d'esquarterar un home a Piera

El Solsonès obre la inscripció per les ajudes al transport i menjador escolars

El Solsonès obre la inscripció per les ajudes al transport i menjador escolars
Tracking Pixel Contents