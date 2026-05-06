Política
Junts per Berga proposa revisar el model de promoció comercial i fires de la ciutat
La formació porta a debat una moció al plenari que planteja redefinir l'estratègia municipal amb accions com treballar amb el sector o deixar de celebrar la Fira de Maig
Junts per Berga porta a debat una moció per instar a la corporació a revisar el model de campanyes de promoció comercial i fires de la ciutat. La formació pretén engegar un treball que permeti "ordenar, prioritzar i avaluar" el calendari i accions actuals, estimant "amb criteris objectius" l'impacte "real" que tenen. També fan referència a un "ús més eficient i coherent dels recursos públics".
"Aquesta és una proposta per prioritzar i per repensar allò que no dona els resultats esperats", ha apuntat el portaveu i cap de l'oposició, Ramon Caballé, qui assevera que "és un debat necessari si volem unes campanyes comercials útils, sostenibles i al servei real de l'economia local". I és que el grup assenyala que "el context actual ha canviat de manera significativa", tant pel que fa a l'evolució dels hàbits del consum com en una "saturació creixent d'esdeveniments". Així, defensen que és imprescindible "revisar si tots els formats actuals continuen sent útils i justificables, i si responen als objectius de promoció econòmica i comercial que se'ls atribueixen".
La Fira de Maig, al punt de mira
El text que Junts ha elaborat posa el focus, de manera especial, en la Fira de Maig. La seva edició del 2026 ha tingut lloc aquest darrer de setmana, en una proposta on les entitats locals han tingut un paper protagonista. A parer de la formació turquesa, "els intents de reinventar-ne el format en els darrers anys no han assolit els resultats esperats i l'esdeveniment no ha aconseguit recuperar centralitat ni atractiu". De fet, consideren que el format actual "no respon a un model de fira sectorial clar, no genera expectativa ni capacitat d'atracció rellevant, no incentiva la participació activa d'expositors ni del teixit comercial, i no es configura com un esdeveniment viable ni sostenible a mitjà termini".
D'aquesta manera, tot i reconèixer l'esforç de les entitats que han contribuït a sostenir l'esdeveniment, creuen que la implicació del teixit associatiu "no pot justificar indefinidament la destinació de recursos públics a un format que no genera retorn ni valor diferencial per a la ciutat". És per aquest motiu que un dels punts que la moció planteja és que es deixi de celebrar la Fira de Maig en el seu format actual, i que "qualsevol possible continuïtat futura de la Fira de Maig només es pugui plantejar a partir d'una redefinició integral del model, amb un objectiu clar, concret i mesurable, un eix temàtic i un relat diferenciador sòlid, i indicadors d'impacte prèviament definits".
Un treball de revisió global
Des de Junts per Berga també posen sobre la taula posar en marxa un procés de definició i revisió estratègica del model de campanyes comercials i fires, de tal manera que s'estableixin finalitats específiques de cada acció o esdeveniment, i dins d'una estratègia municipal conjunta de promoció econòmica. En aquest sentit, suggereixen la participació del teixit comercial i d'agents econòmics del territori, com Bergacomercial, l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà o la Cambra de Comerç, per definir un nou model "que garanteixi coherència amb les necessitats reals del territori, corresponsabilitat dels actors implicats, i major sostenibilitat, qualitat i impacte dels formats".
El darrer punt té a veure amb la inversió en la matèria, observant que es poden reassignar els recursos destinats a la Fira de Maig "al reforç de campanyes consolidades i estratègicament rellevants". En concret, posen d'exemple les accions al voltant de Nadal, la celebració de Santa Tecla o la BergaBolet.
La moció es debatrà en el decurs del ple ordinari de maig a l'Ajuntament de Berga, que tindrà lloc demà, 7 de maig, al vespre. S'escau que serà la segona sessió consecutiva que Junts per Berga defensa mocions dins l'àmbit del comerç, després de la proposta no compartida per cap altre grup al voltant de les moratòries a certes tipologies d'establiment a l'eix del carrer Major i del Roser.
