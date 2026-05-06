Memòria històrica
Puig-reig recorda els veïns deportats i assassinats en camps de concentració
L'acte s'ha desenvolupat en coincidència amb el Dia de l'alliberament de Mauthausen, i impulsat per l'institut i el consistori locals
Redacció
Coincidint amb el Dia de l'alliberament de Mauthausen, el 5 de maig, Puig-reig ha recordat els veïns deportats i assassinats en camps de concentració. L'acte, organitzat per l'institut i el consistori locals, ha tingut lloc a l'espai de la plaça de la Creu, amb presència d'alumnat, representació institucional i familiars de les víctimes.
L'homenatge ha comptat amb les intervencions d'Eva Serra, alcaldessa; Raul Lorente, professor de l'institut; i de Montserrat Soler, representant d'Òmnium Berguedà. Tots tres han encoratjat als joves a vetllar que la història no es torni a repetir. També els han demanat que despertin el seu esperit crític i que continuïn treballant per construir el present i el futur.
Per part de l'alumnat, han participat en l'acte fent memòria dels puig-regencs que van estar privats de llibertat i van patir als camps d’extermini nazi llegint les seves biografies. A més, juntament amb estudiants de l'Escola de Música, van vestir la trobada amb una lectura de poemes i una interpretació musical.
Així mateix, es van sumar a l'homenatge els familiars de les víctimes. Entre tots, van dipositar les ofrenes florals sobre les nou llambordes stolpersteine en record a: Àngels Calsina Claret, Josep Canal Arderiu, Esteve Candàliga Candàliga, Enric Garriga Riera, Francesc Huch Berenguer, Joan Puigcercós Fígols, Ramon Serra Gené, Josep Solé Canals i Joan Pous Viñeta.
En paral·lel, també es va fer referència a tres puig-regencs que tenen una llamborda en altres poblacions: Esteve Flotats Caus, Ramon Sala Besa i Climent Girona Prades. En aquest sentit, Soler va anunciar que l'entitat treballa per poder instal·lar cinc llambordes stolpersteine més en record a Lluís Arnau Vima, Antonio García Cano, Esteve Cardona Riera, Joan Pons Rosell i Salvador Figueres Figueres.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada