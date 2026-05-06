Memòria històrica

Puig-reig recorda els veïns deportats i assassinats en camps de concentració

L'acte s'ha desenvolupat en coincidència amb el Dia de l'alliberament de Mauthausen, i impulsat per l'institut i el consistori locals

Un instant de l'homenatge en el marc del Dia de l'alliberament de Mauthausen / Ajuntament de Puig-reig

Redacció

Puig-reig

Coincidint amb el Dia de l'alliberament de Mauthausen, el 5 de maig, Puig-reig ha recordat els veïns deportats i assassinats en camps de concentració. L'acte, organitzat per l'institut i el consistori locals, ha tingut lloc a l'espai de la plaça de la Creu, amb presència d'alumnat, representació institucional i familiars de les víctimes.

L'homenatge ha comptat amb les intervencions d'Eva Serra, alcaldessa; Raul Lorente, professor de l'institut; i de Montserrat Soler, representant d'Òmnium Berguedà. Tots tres han encoratjat als joves a vetllar que la història no es torni a repetir. També els han demanat que despertin el seu esperit crític i que continuïn treballant per construir el present i el futur.

Per part de l'alumnat, han participat en l'acte fent memòria dels puig-regencs que van estar privats de llibertat i van patir als camps d’extermini nazi llegint les seves biografies. A més, juntament amb estudiants de l'Escola de Música, van vestir la trobada amb una lectura de poemes i una interpretació musical.

Així mateix, es van sumar a l'homenatge els familiars de les víctimes. Entre tots, van dipositar les ofrenes florals sobre les nou llambordes stolpersteine en record a: Àngels Calsina Claret, Josep Canal Arderiu, Esteve Candàliga Candàliga, Enric Garriga Riera, Francesc Huch Berenguer, Joan Puigcercós Fígols, Ramon Serra Gené, Josep Solé Canals i Joan Pous Viñeta.

En paral·lel, també es va fer referència a tres puig-regencs que tenen una llamborda en altres poblacions: Esteve Flotats Caus, Ramon Sala Besa i Climent Girona Prades. En aquest sentit, Soler va anunciar que l'entitat treballa per poder instal·lar cinc llambordes stolpersteine més en record a Lluís Arnau Vima, Antonio García Cano, Esteve Cardona Riera, Joan Pons Rosell i Salvador Figueres Figueres.

