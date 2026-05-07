Bagà vol batejar una quinzena de carrers i demana propostes als veïns
És la primera vegada que el consistori posa en marxa un procés participatiu amb aquesta finalitat
L'Ajuntament de Bagà convida el veïnat a determinar com s'anomenaran una quinzena de carrers de la vila. La iniciativa sorgeix arran de l'aprovació, en el decurs del darrer ple municipal, de la Comissió del Nomenclàtor del carrer de Bagà.
Aquest òrgan, d'acord amb el reglament vigent, ha decidit obrir a la població empadronada que faci propostes per escollir com es bategen un seguit de vies i carrerons que, actualment, no tenen un nom oficial. Segons han precisat des de la corporació local, aquests carrers corresponen als ubicats a la urbanització de Sant Sebastià, recepcionada finalment pel consistori, així com altres del nucli que són nous o que, simplement, manquen de nom.
Per participar en el procediment, caldrà presentar una instància genèrica, sigui telemàticament, a través de la seu electrònica, o presencialment, a les oficines de la casa consistorial. El document haurà d'incloure el nom proposat per al carrer, així com una explicació fonamentada que justifiqui el suggeriment.
El període per registrar les propostes romandrà obert fins al 18 de maig. En aquest sentit, des de l'Ajuntament puntualitzen que aquest procés té com a objectiu recollir les aportacions dels veïns i veïnes per completar la retolació de les vies del municipi, en compliment de la normativa vigent.
