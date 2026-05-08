14a Caminada Fem el Camí al teu Costat

Edu Font

La consellera Núria Parlon, la delegada del Govern a la Catalunya Central Elia Tortolero, la padrina actual Mari Pau Huguet, la padrina de l'any passat Mayka Navarro i 2.700 persones més han emprès aquest divendres al matí la sortida a la 14a caminada Fem el Camí al teu costat, que organitzen els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central per a la lluita contra el càncer. Una xifra d'autèntic rècord, com reconeixia el David Devant, un dels impulsors. "És la xifra més alta des que ho fem en divendres".

A les 8 en punt es donava la sortida, i els participants començaven el camí des de l'esplanada de darrere la comissaria de Manresa, a la zona dels Trullols. Entre ells, la consellera Núria Parlon, que ja era la segona vegada que hi participa, i la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero.

