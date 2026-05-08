Via pública
L'Ajuntament de Berga busca solucions contra el «desmanec» de les illes de residus
BeGI reclama a l'equip de govern que actuï amb urgència, advertint que els tres espais a disposició s'han convertit en "petits abocadors" dins la ciutat
"Per molt bons que puguin ser els números de la recollida selectiva, no podem dir que la cosa va bé perquè tenim tres punts de Berga que estan fets una merda". Així de clar es va expressar el regidor de Medi ambient i Sostenibilitat, Guillem Canal, al voltant de la situació que presenten les illes d'emergència repartides per la ciutat. La qüestió va ser plantejada a precs i preguntes per Berga Grup Independent (BeGI), amb una Judit Vinyes que reclamava l'equip de govern que sigui exigent amb el Consell Comarcal del Berguedà perquè ofereixi un bon servei.
Per a Vinyes, aquestes instal·lacions han esdevingut "petits abocadors" dins el terme municipal, els quals suposen un "problema de salubritat". Una circumstància que "no es pot tolerar", tenint en compte que el contracte de residus se situa en els 3,73 milions a l'any i el de neteja viària de Berga supera els 850.000 anuals: "Els veïns paguem uns contractes milionaris, però continuem veient contenidors desbordats, bosses a terra, brutícia persistent i pudors".
És per aquest motiu que la portaveu ha demandat que "es fiscalitzi de manera activa el servei de recollida de residus que presta el Consell Comarcal", i que la corporació no s'excusi de la seva responsabilitat apel·lant a la deixa a l'administració supramunicipal. "Berga és un municipi afectat, i els berguedans som els quins patim el problema de primera mà", afirmava la regidora, incidint que "no volem excuses; volem dades, control i exigència". A la vegada, Vinyes també va posar sobre la taula la necessitat d'actuar amb més contundència contra els infractors, animant-los a "anar a posar multes" per tal d'establir precedents que desincentivin les actituds incíviques.
"En cap cas penso que ens haguem espolsat les culpes cap al Consell Comarcal en aquest mandat parlant del contracte de recollida de residus", replicava Canal a les paraules de la líder de BeGI, tot reconeixen que "les tres illetes són un desmanec". A parer del regidor, un dels principals problemes és que els contenidors escollits no tenen la capacitat suficient, detallant que "sé que el Consell està treballant per acabar d'ajustar volumetries". I, entre totes les afectacions, per a Canal la pitjor part la pateixen els residents en cases disseminades, pel fet que "han de fer ús obligatòriament d'aquestes illetes".
Precisament, el titular de Medi ambient i Sostenibilitat compartia que el punt situat a l'entrada Berga Sud es va retirar un cop es va poder oferir la recollida porta a porta al veïnat de Roca de Codina. Així, va avançar que "ens haurem de reunir amb tots els disseminats per veure com afrontem el problema de les illetes" tenint en compte que "tal com estan ara, són el màxim problema que tenim respecte de la recollida". "No amaguem el cap sota l'ala. Esperem trobar una solució adequada", va sentenciar.
Atenent l'exposició de Canal, Vinyes va suggerir començar per reclamar al Consell Comarcal que netegi aquests punts quatre cops a la setmana i no tres, tal com es recull al contracte. També va posar sobre la taula estudiar la possibilitat que el servei de recollida viària doni suport en aquesta tasca. Més enllà d'això, va insistir en la importància de no ser permissius, assegurant que els abocaments no responen a una qüestió de capacitat, pel fet que "la gent arriba amb el cotxe i ho llença a terra, indiscriminadament". Així, va recordar que "quan la Policia Local va actuar d'incògnit, a la gent li va quedar claríssim, perquè es van posar moltes multes". Des de l'equip de govern van afirmar que, si es detecta la infracció, es continuen aplicant multes i, de fet, diferents càrrecs electes han fet denúncies respecte d'abandonament que han observat.
Subscriu-te per seguir llegint
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
- «El nostre propi pensament destrueix la nostra felicitat»