Política
El ple de Berga acorda mantenir la Fira de Maig, amb la condició de redefinir-la
Junts s'avé a retirar els punts de la moció sobre la seva supressió després de constatar l'entesa general de donar un nou impuls al format
La Fira de Maig es continuarà celebrant. El ple de l'Ajuntament de Berga ha considerat salvar el format arran del debat propiciat per la moció sobre fires i promoció comercial presentada pel grup municipal de Junts. No obstant això, tots els regidors han coincidit en la necessitat de redefinir-la per tal que el certamen refloti i recuperi el prestigi de dècades anteriors.
Malgrat que el contingut de la proposta de la formació turquesa fes observacions generals de l'àmbit de la promoció econòmica a través de campanyes i esdeveniments, el punt va esdevenir monogràfic al voltant de la mostra de primavera de referència a la capital del Berguedà. "La Fira de Maig s'ha de portar a debat", assenyalava el portaveu de Junts, Ramon Caballé, qui lamentava que tot i que la proposta s'hagi reinventat els darrers anys, "en cap ha acabat de funcionar". "El model està esgotat i la fira perd força de mica en mica", afirmava, apuntant que la fórmula actual "no incentiva la participació activa d'expositors empresarials o comercials". Per aquest motiu, Caballé va posar sobre la taula la necessitat de treballar conjuntament per la redefinició de la mostra i el conjunt de l'estratègia de fires.
La resta de grups han estat d'acord amb la lectura presentada per Junts, amb matisos. Des del PSC, BeGI i el regidor no adscrit, van incidir en la necessitat de tornar a traslladar la fira exclusivament al dia 1 de maig. "Berga era de les poques ciutats de la Catalunya Central on aquest dia de festa es trobava una ciutat viva, i això ens diferenciava de la resta", indicava la socialista Ariadna Herrada, mentre que Lluís Minoves es referia a la "tradició de l'1 de maig". Una història també reivindicada per part de Judit Vinyes de BeGI, qui recordava que es tracta d'una fira nascuda el segle XVI i amb "molta implicació per la ciutat".
Van ser els dos grups al govern els quins van demanar explícitament la supressió dels punts del document suggerien deixar de celebrar la mostra. "Els demanaria retirar els dos punts de la moció, perquè crec que és precipitat dir que deixem de fer la Fira de Maig", apel·lava Ermínia Altarriba (ERC), qui afegia que "no hi estic d'acord, li hem de donar una altra oportunitat". En aquest sentit, la titular de l'àrea de Promoció econòmica del consistori va referir-se a dos estudis en marxa amb el suport de la Diputació de Barcelona, sobre impacte i estratègia, que han de servir com a base per aquest treball de replantejament del format. En una línia similar, des de la CUP, Aleix Serra va declarar que hi ha més opcions de "remuntar" a partir de la situació actual que no pas deixant-la de fer i tornant-la a engegar d'aquí a uns anys, i apostant per trobar la tecla de l'èxit: "Les fires canvien i ens hem d'adaptar".
Un any per fer els primers passos
En resposta a les valoracions i aportacions de tots els grups, des de Junts per Berga van acceptar la retirada dels dos punts que es referien a la supressió de la Fira de Maig, tot i recalcar la importància de transformar-la. Així, Caballé va animar l'equip de govern que vetlli perquè els primers canvis ferms es puguin aplicar ja de cara l'any vinent. Per al cap de l'oposició, l'aspecte fonamental a revisar és "el model", i per això es va referir a diferents mostres que se celebren a l'entorn com a exemples d'èxit. Dins l'àmbit berguedà, va citar La Muussegada d'Olvan i Firhàbitat d'Avià. Del Bages, es va fixar en la Fira d'Artés.
I, entre totes, va aplaudir especialment la Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell, reconeixent-li la consolidació com un espai de trobada multisectorial, tal com ho havia estat la mostra berguedana anys enrere. "Esperem no tornar a repetir la Fira de Maig com s'ha fet els últims anys", va sentenciar Caballé.
