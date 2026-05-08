Corpus 2026
El tràmit per optar al balcó consistorial durant la Patum passa a ser presencial
El formulari s'haurà d'omplir des de l'Ajuntament, entre l'11 i el 16 de maig, i la resolució es prendrà en un sorteig informatitzat entre totes les sol·licituds el pròxim 18 de maig
Redacció
L'Ajuntament de Berga posa a disposició de la ciutadania l'espai del balcó consistorial per gaudir dels actes de La Patum d'enguany. La iniciativa es va posar en marxa l'any 2018, amb la voluntat d'obrir la festa i fer-la més participativa. Com a novetat, els registres passen a fer-se presencialment, si bé el sorteig continuarà estant informatitzat.
Les sol·licituds es podran efectuar entre l'11 i el 16 de maig, omplint el formulari que facilitaran des del consistori i presentant el DNI. L'horari disponible és de 16.00 a 20.00 hores del dia 11 al 15, mentre que el dia 16 s'ha habilitat el termini de 10.00 a 13.00 hores. Un cop feta la inscripció, les persones participants rebran un correu electrònic de confirmació de la seva inscripció indicant el número corresponent a la seva petició, que serà el número que s'utilitzarà per assignar les places del sorteig. Aquest procediment també es podrà seguir a través de l'apartat de Sortejos de la web de l'Ajuntament.
Serà la mateixa corporació local la quina digitalitzarà els documents, per tal d'incorporar-los en l'aplicació que atorgarà les places de forma aleatòria i automàtica, en un sorteig que se celebrarà el 18 de maig, a la sala de plens (11.00 hores). De fet, si el nombre de sol·licituds rebudes és inferior al nombre de places disponibles, s'assignaran les places de forma directa, sense necessitat de fer el sorteig.
71 places dobles a repartir i 200 per les passades
Segons detallen des del consistori, se sortejaran 50 places per gaudir del tercer i quart salt de la Patum completa, 25 dijous i 25 diumenge. Cada persona guanyadora podrà portar un acompanyant. Totes dues hauran de ser majors d'edat. Pel que fa a la Patum de la Fundació La Llar, se sortejaran 12 places. En aquest cas, també es permet una persona acompanyant per cada guanyador o guanyadora, que podrà ser menor d'edat. Finalment, per la Patum infantil se sortejaran 9 places dobles pel 3r i 4t salt de la Patum completa de divendres a la tarda. El sorteig s'adreça a infants de 3 a 14 anys, i les persones acompanyants hauran de complir un seguit de requisits, en funció de l'infant guanyador de la plaça.
D'aquesta manera, el sistema de repartiment de les places del balcó consistorial es dividirà en diferents fases, començant per les 12 places per veure la Patum de La Llar (2 de juny), seguit de les 25 per la Patum completa de dijous (4 de juny) i les 25 de diumenge (7 de juny), per finalitzar amb les 9 places del balcó durant la Patum infantil (5 de juny). L'assignació de places serà nominal i intransferible, i tampoc es permetrà l'intercanvi del dia assignat ni la cessió a una altra persona. Les persones que no hagin resultat guanyadores formaran part d'una llista d'espera per a la reposició de places vacants, en cas que es produeixi una renúncia o en cas d'incompliment d'algun dels requisits. Els resultats es donaran a conèixer l'endemà del sorteig.
El balcó també s'obrirà a la població durant la celebració dels Passacarrers, si bé l'adjudicació serà diferent. Com anys anteriors, el sistema funcionarà per ordre d'arribada i fins a completar les 40 places disponibles per cada torn. L'obertura del balcó es produirà 30 minuts abans de l'inici de les passades, i també per veure els tirabols de cloenda, amb un accés a partir de la finalització dels tirabols de la plaça de Sant Joan. El control es farà des de l'entrada principal, mitjançant l'entrega de tiquets numerats per evitar sobrepassar l'aforament establert. Només s'entregarà un tiquet per persona en el moment d'accedir al consistori per veure els actes esmentats.
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos