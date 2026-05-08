Vieerfest 2026: Tot el que has de saber de la 10a edició que se celebra diumenge
El certamen s'acomiada després d'una dècada visitant Cal Vidal. Enguany versa sobre les migracions i la comunitat, i ha lligat un seguit d'elaboradors i artistes amb molt protagonisme local
El Vieerfest, el certamen que explora el patrimoni industrial de Puig-reig tot gaudint de cerveses, vi, gastronomia i oci en general, posa punt final amb la celebració de la desena edició de la mostra. Serà aquest diumenge, 10 de maig, a Cal Vidal, sent la primera vegada que es farà aturada en aquest nucli. La cita es fixa enguany en les migracions i la comunitat, i el pes d'aquests moviments poblacionals a l'hora de configurar el veïnat de les colònies històricament. A més, destaca pel protagonisme local pel que fa al llistat d'elaboradors que oferiran els seus productes i artistes que presentaran la seva música.
"Hem d'anunciar que serà l'última edició del Vieerfest amb el grup que hi ha estat treballant durant aquests 10 anys", ha compartit Jesús Subirats, membre del grup impulsor del certamen, apuntant que "no és per cap problema amb l'Ajuntament ni entre nosaltres, sinó segurament un esgotament i perquè creiem que ja hem explicat tot el que volíem dir de les colònies, en aquest format". D'aquesta manera, des de l'organització consideren que "les colònies tenen vida i es poden reivindicar de mil maneres, i potser com ho hem amb el Vieerfest ha arribat a la seva fi", tot i recalcar que "tenim l'esperança d'haver posat el cuquet a molta gent que es mira d'una manera diferent les colònies".
"És evident que tot allò que funciona s'ha d'intentar preservar i mantenir. I està clar que el Vierfest, lluny d'anar en davallada, ha anat cada cop més en augment", valorava al respecte l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, qui avançava que "la voluntat és que, d'alguna manera i si es pot, se li donarà continuïtat a aquest projecte". "El patrimoni que tenim l'hem de continuar explotant i explicant, per tant, trobarem la fórmula que doni continuïtat a aquest discurs que volem mantenir sobre les nostres colònies", incidia la batllessa.
Punt d'atenció sobre el veïnatge
Entrant en la proposta d'enguany, el fil conductor se centra en les migracions i la comunitat. "Les colònies, si tenen alguna cosa en comú, és que, durant tota la seva existència sempre s'han nodrit de persones migrants", ha exposat Subirats, qui ha puntualitzat que "si tots anem mirant enrere els nostres cognoms, veurem que som una mica de tot arreu i som precisament producte d'aquesta migració que, al llarg dels anys, ha format part de la vida". De fet, Subirats ha reconegut que han optat per escollir aquesta temàtica "de moda" per reivindicar que "no és que ara hi ha molta gent de tot arreu, sinó que el moviment hi ha estat sempre" i, per tant, l'objectiu és "combatre aquesta mena de neofeixisme i que sembla que no passi res".
L'espai per reflexionar sobre aquesta qüestió serà l'exposició impulsada entre l'organització i l'associació Amics de les Colònies Industrials. La mostra s'ha titulat Veïns de les colònies: d'abans, de sempre i d'ara. Aquesta proposta serà de les més destacades pel que fa a l'àmbit de la cultura, que també comptarà amb una instal·lació de Fame Chimica anomenada Objecte | Eina sensible 1, a més de les visites teatralitzades a càrrec de la Fundació Vidal i el Museu de la Colònia Vidal.
Una oferta molt local
Més enllà de la missió i el context, el contingut i, sobretot, les cerveses i vins a l'abast dels visitants seran el plat principal de la cita. Segons Marina Bertran, membre del grup motor del Vieerfest, aquesta edició hi haurà un pes important de productors i artistes de Puig-reig i el Berguedà. Entre les cerveseres, "no falla" la Cerveseria Grenyut de Puig-reig, i també n'hi haurà dues de Berga: Dos Becs i Birra Picas Brewery. Així mateix, també oferiran els seus productes Brebel i Cerveses Artesanes Conill.
La selecció vitivinícola serà amb "un projecte nou al Berguedà", el Celler Dues Ales, culminant amb una oferta de combinats a càrrec d'El Botifler. D'altra banda, la part gastronòmica la brindaran elaboradors que són íntegrament de Puig-reig: El Celler de Ca la Quica, Cansaladeria Cal Feliu, La Puttanesca i la Pastisseria de la Gemma.
Per amenitzar la jornada, també s'han organitzat un seguit d'activitats. A partir de les 10.30 hores, Vidàlia impulsa una neteja de l'entorn natural de la colònia en el marc de la iniciativa impulsada per la Comissió Europea Let’s Clean Up Europe!. En el decurs de la cita, també hi haurà música en directe, amb els concerts de Los Vecinos de Manué (13.00 hores), Alejandro Nano Trio (17.30 hores) i Meli Perea (18.30 hores). També hi haurà la proposta del DJ Jose, en l'arrencada tant del matí com de la tarda. A més, els més menuts també tindran el seu espai, a través dels Jocs Gegants de Miceli Lleure.
El Vieerfest funcionarà d'11.30 a 15.00 hores al matí, i de 17.00 a 20.30 hores a la tarda. Des de l'organització es demana als visitants compartir cotxe i utilitzar exclusivament les àrees designades per a l'estacionament. També es recorda la necessitat de portar diners en efectiu, ja que el pagament amb targeta no està habilitat. "El Vieerfest, amb la seva itinerància, ens porta per primera vegada a Cal Vidal, cosa que ens permetrà descobrir per alguns i redescobrir per altres, racons emblemàtics d'aquesta colònia", ha celebrat l'alcaldessa.
