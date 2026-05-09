Berga s’acomiada de Gabriel Morales, la víctima mortal del crim de la Baells
Prop d’un centenar de persones han assistit a la cerimònia del berguedà, 25 dies després de la troballa del cos al pantà
El funeral de Gabriel Morales Marín, la víctima mortal del crim de la Baells, ha congregat aquest dissabte al matí prop d’un centenar de persones a la parròquia de Santa Eulàlia de Berga. 25 dies després de la troballa del cadàver, la família ha pogut donar l’últim adeu a l’home, de 62 anys. En un ambient marcat per la tristesa, i amb la melodia d’Em dones força, una cançó de Sergio Dalma i l’Escolania de Montserrat, els assistents s’han acomiadat finalment del berguedà.
Durant la cerimònia, el rector Josep Maria Vilaseca, a més de traslladar el seu escalf i condol a la família, ha volgut llançar un missatge en contra de la violència: “Volem un món de pau, un món que respecti la vida humana”.
El funeral ha començat a 2/4 d’11 del matí a la cèntrica parròquia de Santa Eulàlia, situada a la plaça de Sant Pere. Posteriorment, el cos ha estat traslladat a Manresa per ser incinerat.
Una llarga espera
L’autòpsia es va allargar més del previst, fet que ha endarrerit tot el procés funerari. De fet, el cos ja feia un parell de setmanes que es trobava a la funerària de Berga, després de ser traslladat des de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, però el jutjat encara no n’havia autoritzat el lliurament a la família. Segons fonts judicials, això no es va poder fer abans perquè encara faltava practicar algunes diligències i rebre diversos informes.
El cadàver va ser localitzat el 16 d’abril passat surant a les aigües del pantà de la Baells, a la zona del Pont del Doro, per una dona que passejava els gossos. Immediatament, es va obrir una investigació i les primeres hipòtesis apuntaven que el cos hauria estat llançat al pantà amb la intenció d’ocultar el crim. Tot i el secretisme que envolta el cas, sota secret de sumari, ben aviat es va estendre per Berga que la víctima era Gabriel Morales, una informació que també va avançar Regió7, especialment després dels escorcolls i les actuacions dels Mossos d’Esquadra al domicili on residia, al carrer del Carme de la capital berguedana.
Malgrat les diverses hipòtesis que han transcendit durant aquestes setmanes, el cas continua sense detinguts i la investigació segueix sota secret de sumari.
