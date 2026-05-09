Mostres
La Bergamoda inclou un concert per allargar l'estada dels visitants fins a la cloenda
La fira dedicada al sector de la roba i els complements es torna a desplegar al Parc de les Aubes com l'escenari de referència per descobrir la nova temporada i tendències
La Bergamoda, la fira dedicada al sector de la roba i els complements de la capital del Berguedà, torna per descobrir als visitants i compradors la nova temporada i les tendències actuals. Serà el 16 de maig al Parc de les Aubes, en un format que arriba als tres anys i es consolida dins el calendari de mostres primaverals a Berga.
A partir de les 17.00 i fins a les 22.00 hores, un total de 18 parades del sector de la moda i d'entre els establiments de la ciutat associats a Bergacomercial oferiran els productes més destacats del moment pel que fa al vestit. Els assistents podran prendre mides per renovar l'armari amb peces encarades al bon temps, a la vegada que gaudeixen d'un ambient distès i la proximitat habitual del comerç local.
Segons Judit Cardona, membre de la junta de Bergacomercial i responsable d'una botiga de roba interior, la principal novetat d'enguany és la incorporació d'un concert en la recta final de la vetllada. "Sempre ens quedava una miqueta curt, per la feinada que hi ha", reconeixia en la presentació de la fira, detallant que "entre les vuit i quarts de nou, la gent feia retirada, i per això fem el concert per acabar d'allargar".
D'aquesta manera, l'entitat impulsora espera que, amb aquesta proposta, "la gent es pugui quedar a sopar a les foodtrucks i que hi hagi ambient durant més estona". La proposta escollida és la d'una banda que recuperarà els millors èxits dels anys 80, i que actuarà tot just acabar la proposta d'un DJ, com és habitual a la cita.
"Des de l'Ajuntament estem molt contents que Bergacomercial continuï amb aquesta aposta, que amb aquest tercer any ja comença a establir-la dintre del calendari de fires de la ciutat, que és molt variat i extens", ha compartit per part de la corporació local la regidora de Promoció econòmica, Ermínia Altarriba, qui també ha celebrat que l'esdeveniment permet que "el comerç de la ciutat es mostri amb tota la seva potencialitat". Així mateix, Altarriba atribueix a la UBIC local la "recuperació d'aquest espai de la ciutat", ja que a partir de la Bergamoda, el Parc de les Aubes ha estat escenari d'altres fires i esdeveniments al llarg de l'any.
