Puig-reig posa punt final al Vieer Fest després de deu edicions dedicades al patrimoni industrial: "Ja hem explicat realment allò que volíem transmetre"
L’organització dona per tancada una etapa de més d'una dècada d’activitat divulgativa sobre les colònies tèxtils del municipi del Berguedà
Puig-reig s’ha acomiadat avui del Vieer Fest, almenys tal com l’hem conegut fins ara, amb la desena i última edició de l’esdeveniment. "Creiem que, després de deu edicions, ja hem explicat realment allò que volíem transmetre", ha assegurat Jesús Subirats, membre del grup impulsor del certamen. La proposta combina la descoberta del patrimoni industrial del municipi berguedà amb cervesa, vi, gastronomia i cultura, i enguany s’ha celebrat per primera vegada a Cal Vidal.
"Hem tingut molt bona resposta. Cada any ens trobem que hi ve més gent; molts repeteixen, també n’hi ha de nous i alguns arriben d’altres comarques", ha explicat Subirats, que afegeix que aquest era, de fet, l’objectiu principal del festival: "Donar a conèixer el patrimoni industrial i les colònies tèxtils d’una manera distesa, amb una cervesa o una copa de vi". Des que van començar aquesta aventura, la mostra ha passat per diferents colònies de Puig-reig, però Cal Vidal encara era una assignatura pendent. "És un espai meravellós, molt ampli i on la gent no acostuma a anar gaire", ha destacat el responsable.
En un moment en què el Vieer Fest gaudia de bona salut, l’organització va anunciar que aquesta seria l’última edició, almenys sota la direcció del grup que fins ara ha gestionat l’esdeveniment. "No hem tingut cap problema entre nosaltres ni amb l’Ajuntament. Senzillament, creiem que ja hem explicat realment allò que volíem transmetre", ha subratllat Jesús Subirats. Puig-reig és un municipi amb set colònies tèxtils "i cap s’assembla a una altra". Totes tenen les seves singularitats i, per això, "hem de donar a conèixer aquest patrimoni per posar-lo en valor i garantir que tingui continuïtat", ha afegit.
Així doncs, sembla que l’adeu és tranquil i meditat, amb la sensació que la feina ja està feta: "Cada any ens hem enfocat en una temàtica i una localització diferents, i això ens ha permès treballar moltes qüestions. Encara que la gent vingui a fer la cervesa i passar-s’ho bé, estem fent molt més que això, que és donar a conèixer aquest patrimoni", ha destacat Marina Bertran, també membre de l’organització.
Enguany, la cita s’ha centrat en les migracions i la comunitat, i en el pes d’aquests moviments poblacionals a l’hora de configurar històricament el veïnat de les colònies. Bertran ha fet una valoració molt positiva de la feina feta i de com s’ha traslladat el missatge als assistents: "És un dels anys en què ha quedat més ben explicat". A banda de l’exposició Veïns de les colònies: d’abans, de sempre i d’ara, impulsada conjuntament amb Amics de les Colònies Industrials, la proposta musical també ha buscat representar la multiculturalitat. Tot plegat, per fer visible que "tots els que estem aquí no hi hem estat sempre".
Després de deu edicions, el Vieer Fest s’ha convertit en una cita destacada del calendari berguedà. De fet, tal com ha avançat Subirats, són força els visitants d’altres comarques que s’hi apropen per conèixer la proposta. És el cas de l’Andrea i el David, una parella de Manresa que ha assistit a cinc edicions de l’esdeveniment. Tal com han explicat a Regió7, es tracta d’una proposta que els va captivar de seguida: "Va ser un descobriment". També remarquen que és una oportunitat per "contemplar joies del patrimoni industrial que potser no visitaries". Tot plegat, acompanyat d’una bona cervesa: "Proves cerveses noves que estan molt bé".
Després de viure la meitat de les edicions celebrades, la notícia que el Vieer Fest arriba a la seva fi els ha sabut greu: "Ens fa pena i ens agradaria que continués. Més enllà de posar en valor el patrimoni, és una forma de reivindicar el producte i la gastronomia local", han conclòs.
Producte local
Com l’ocasió mereixia, els productes que s’han ofert als assistents han tingut un marcat accent berguedà. Pel que fa a les cerveses, han participat Cerveseria Grenyut, de Puig-reig, i dues cerveseres de Berga: Dos Becs i Birra Picas Brewery. També s’han pogut degustar els productes de Brebel i Cerveses Artesanes Conill. La selecció vitivinícola ha anat a càrrec de Celler Dues Ales, mentre que dels combinats se n’ha ocupat El Botifler. Finalment, la proposta gastronòmica ha estat liderada per negocis puig-regencs: El Celler de Ca la Quica, Cansaladeria Cal Feliu, La Puttanesca i Pastisseria de la Gemma.
Per amenitzar el festival, s’han celebrat concerts de Los Vecinos de Manué, Alejandro Nano Trio i Meli Perea, així com les sessions del DJ Jose.
