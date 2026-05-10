Els acusats tenen 14 i 12 anys
Cinc metres d’allunyament pel cas d’agressió sexual a una menor a Gironella: “La meva filla fa set mesos que veu cada dia els denunciats”
La família de la denunciant, de 15 anys i amb una discapacitat acreditada del 37%, lamenta el retard del recurs presentat davant l’Audiència de Barcelona perquè retiri una “inaudita” ordre d’allunyament
Germán González
Cinc metres. És la distància que marca una ordre d'allunyament imposada pel Jutjat de Menors número 5 de Barcelona a dos adolescents de 14 anys acusats d'agredir sexualment una companya d'institut, de 15 i amb una discapacitat reconeguda del 37%, el passat 18 d'octubre a Gironella. Hi ha un tercer implicat, inimputable, de 12 anys. En un poble de 5.000 habitants, aquests cinc metres són tan escassos que la víctima i la seva família es troben "diàriament" amb els presumptes agressors i han de canviar de vorera. Un d'ells viu a escassos metres de la menor.
"Fa set mesos que esperem que es faci justícia, però amb la inaudita mesura cautelar de cinc metres no es protegeix la meva filla", explica la T., mare de la menor, a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. Explica que les trobades són diàries i que fins i tot, al principi, la família d'un dels acusats, que viu molt a prop d'ells, es mostrava hostil. A més, assegura que el menor de 12 anys "se'n riu" de l'adolescent. Explica que quan coincideixen amb ella al parc, juntament amb els seus amics, l'assenyalen i l'assetgen. "He avisat els Mossos d'Esquadra, però no poden fer-hi res perquè no se'l pot imputar", relata la T., i "actua amb total impunitat".
Els altres dos acusats, que estan sent investigats per un delicte de violació, han deixat el centre educatiu on anaven i ara estudien a Manresa, per la qual cosa no coincideixen amb la víctima. No obstant això, la mare explica que les trobades al poble són freqüents, fet que incrementa el patiment de l'adolescent, que està en tractament psicològic des d'aleshores.
"A la meva filla en cap moment se l'ha protegit, ella està malament, molt malament", afirma la mare, que afegeix que, a més dels Mossos, ha denunciat la situació davant els serveis socials. Precisament, quan es va interposar la denúncia, l'Ajuntament de Gironella va condemnar "qualsevol forma de violència masclista" i va traslladar el seu suport a la víctima i a la seva família.
Recurs de la família
Els fets es remunten al dissabte 18 d'octubre de l'any passat, quan la menor es trobava amb els altres tres adolescents a la llera del riu Llobregat. Segons la denunciant, la van agredir sexualment aprofitant que ella es trobava sota els efectes de l'alcohol. Moments després, segueix la denúncia, dos d'ells es van emportar la víctima a un habitatge on van repetir l'agressió. Quan la menor va tornar a casa va explicar als seus pares el que havia passat.
Posteriorment, i davant el seu estat d'alteració, l'adolescent va ser traslladada en ambulància a l'hospital. Es trobava en estat de xoc i, per recomanació de la metgessa forense, en un primer moment no va poder atendre la policia. L'endemà, la mare va denunciar els fets a comissaria, on també va haver d'anar una ambulància per oferir atenció mèdica a la menor.
Els Mossos van detenir els acusats i els van traslladar al jutjat, que va ordenar mesures cautelars com la prohibició de comunicar-se amb ella o la imposició d'una ordre d'allunyament de cinc metres. "És un poble petit", explica la T., cosa que dificulta que aquesta mesura sigui efectiva. Per això, la família de la víctima va presentar un recurs fa set mesos, tot i que el jutjat encara no l'ha elevat a l'Audiència de Barcelona.
"Només demano que la deixin tranquil·la"
Davant aquesta situació, la mare de la menor demana celeritat a la justícia. En el recurs, el lletrat de l'acusació insta que els dos acusats siguin internats en un centre de règim tancat fins a la celebració del judici o bé s'incrementi l'ordre d'allunyament a 500 metres. El recurs de la família destaca que la menor va patir uns "fets terribles" i que els acusats, "amb abús de superioritat", ja que eren tres, també es van aprofitar de la discapacitat de la menor per fer que consumís alcohol i perpetrar l'agressió.
La família de la víctima ha comptat amb el suport de veïns de la població, que es van concentrar davant l'institut on anaven els implicats per condemnar l'agressió sexual i expressar el seu rebuig a les mesures judicials establertes. Els Mossos també han indagat si la denunciant va patir algun tipus d'assetjament al centre.
"Només demano que la deixin tranquil·la, a l'espera que es faci justícia", reclama la dona, que lamenta que la lentitud del procés penal repercuteixi en la salut de la seva filla. Actualment, es troba sota tractament psicològic i emocional a Berga. El dolor, afirma, s'amplifica quan cada dia la seva filla es troba amb les últimes persones que desitjaria veure.
